慘賠數百萬終勝訴！陶晶瑩再被求償563萬

[NOWnews今日新聞] 女星陶晶瑩與丈夫李李仁創立的麻辣燙副業「辣杯杯」，日前遭合夥人劉姓股東控告不當得利，被新北地院判賠315萬元，兩人也隨後結束營運，損失約200萬。不料近日合夥人再提告，連帶求償市價損失563萬，而對此，台北地院判決出爐，認為該損失已在上一案件得到填補，因此判合夥人敗訴，仍可上訴。

「辣杯杯」是陶晶瑩、李李仁夫妻倆在2021年找來開設食品公司的劉姓商人，跟從事室內設計的朋友一起加入創業，但過了一陣子，在2022年陶晶瑩與李李仁發現成本居高不下，原因是一半以上的食材都是跟劉姓商人的吉品公司進貨，價格比市價貴。夫妻倆不滿生意賠錢，要求開股東會撤換辣杯杯董事長，並拒絕付2筆各2.9萬多包及3萬包已交貨的款項。

但由於這兩批貨已經被辣杯杯出售或送人，部分庫存也已過期，因此吉品公司向法院提告，要求辣杯杯賠償315萬。法院方認為辣杯杯雖然沒敲定單價及細節等就交貨，買賣契約不具效力，但辣杯杯也沒退還商品，還進帳469萬，屬於不當得利，因此判陶晶瑩方敗訴。而之後吉品公司再以同件事，並以不同請求稱辣杯杯方侵害所有權，要求陶晶瑩等人再賠563萬損失。陶晶瑩等人認為該案已在上一次賠償完畢，不該重複求償。法院方也指出損害已在上一案填補，所以判決吉品敗訴。

據悉，辣杯杯是夫妻倆愛的結晶，李李仁曾提到，「我還記得有天吃完飯，在餐桌上念說最近麻辣燙不好吃，老婆說不然我們自己做，所以辣杯杯是老婆為我做的，本來是一件很浪漫的事情，現在很可惜」。

由於兩人不懂創業，所以由友人劉男擔任第一任董事長，陶晶瑩與李李仁分別擔任董事兼執行長，與監察人。公司主推3種零食，有麻辣啾啾啾、麻辣喀啦喀與麻辣斯哈斯，一開始生意非常好，怎料之後合作破局，還賠償了數百萬。

