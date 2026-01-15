慢性口面部疼痛｜港大醫學院率先引入經皮球囊壓迫術治療頑固性面部疼痛 長期療效驗證：十年緩痛率超七成

慢性口面部疼痛，包括三叉神經痛（表現為突發性、如電擊般的面部劇痛）及帶狀皰疹後神經痛，常導致患者出現心理困擾與功能障礙，嚴重影響生活質量。港大醫學院與瑪麗醫院疼痛管理團隊率先引入「經皮球囊壓迫術」（PBC）為慢性頑固性面部疼痛患者提供嶄新的治療方案。這項先進的神經阻斷技術自2024年在本港開展，至今已為40名患者提供持久強效的疼痛緩解。

慢性口面部疼痛｜嶄新技術成革命性鎮痛方案

港大醫2學院臨床醫學學院麻醉學系臨床副教授黃守正醫生指出：「傳統治療多依賴神經性止痛藥，但療效參差，部分患者止痛效果不足，甚至出現難以忍受的副作用。引入經皮球囊壓迫術為無法或不願接受更具侵入性手術的患者提供了嶄新的治療選擇。」

「經皮球囊壓迫術」屬微創介入技術，用於緩解與三叉神經相關的疼痛。而三叉神經負責面部感覺，當其功能異常時，會引發劇烈的面部疼痛。醫生會經面頰穿刺將微型球囊導管置入顱底的三叉神經節，用顯影劑擴張球囊，壓迫痛覺神經纖維。術中通過透視影像確認球囊呈梨形外觀以確保位置準確，從而精準阻斷痛覺傳導。

慢性口面部疼痛｜單次治療即可覆蓋廣泛痛區

瑪麗醫院麻醉、疼痛和圍術期醫學顧問醫生陳智榮醫生解釋：「經皮球囊壓迫術的引入，讓我們在處理複雜面部疼痛方面邁出重要一步。傳統的射頻消融術（Radiofrequency Ablation，RFA）需要患者保持清醒配合感覺測試以定位疼痛點；經皮球囊壓迫術全程在麻醉下進行，患者體驗更舒適。其獨特優勢在於單次治療即可覆蓋三叉神經眼支、上頜支與下頜支的廣泛痛區。」



瑪麗醫院麻醉、疼痛和圍術期醫學副顧問醫生劉耀聰醫生補充：「對於眼支（V1）受累或多分支病變患者，經皮球囊壓迫術兼具安全性與卓越療效，特別是顯著降低眼部併發症風險，補足了現有射頻消融術的治療譜系。」

慢性口面部疼痛｜近兩年已完成40次經皮球囊壓迫術

國際數據與本地案例均證實，經皮球囊壓迫術初始鎮痛成功率與射頻消融術相若，兩者均超過80%，然而前者療效持久性方面更具優勢：一年隨訪結果顯示，其復發率顯著低於射頻消融術，且十年無痛復發率維持在70%以上。陳智榮醫生表示：「港大-瑪麗團隊近兩年已完成40次經皮球囊壓迫術，涵蓋三叉神經痛與帶狀皰疹後神經痛患者，早期療效令人鼓舞。」



團隊認為，術後雖然可能出現暫時性面部麻木或咀嚼肌無力，但患者普遍耐受良好。與射頻消融術相比，經皮球囊壓迫術在眼支 (V1) 疼痛治療中更具安全優勢。Edit：Fion





