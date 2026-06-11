慢性痛症影響近三成人口 藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。
是次合作匯聚本港及大灣區的頂尖醫療機構，包括健衡物理治療及專項訓練中心、香港中文大學醫院、港怡醫院、深圳新風和睦家醫院，以及明康醫療，藉著團隊的專業知識及完善網絡，為客戶提供便利、高效且具成本效益的醫療保障服務。
肌肉骨骼問題普遍，唯治療流程碎片化影響復康
就公眾最為關注的疾病而言，焦點往往集中於致命疾病之首——癌症，香港每年新確診個案約3.8萬宗3。相比之下，肌肉骨骼問題雖較少成為焦點，卻在社區中更為普遍，常見病症包括脊椎移位、腰背痛及膝關節炎等。研究資料顯示，超過兩成（21.5%）15歲或以上人士在過去30天曾出現腰背痛4，而慢性痛症更影響接近香港三成人口（28.7%）5。
根據藍十字內部數據，過去三年肌肉骨骼疾病的索償個案及理賠金額的增幅均高於其他主要疾病。其中門診理賠佔整體門診理賠金額的比率由2023年的13%持續上升至2025年的18%，反映肌肉骨骼醫療需求殷切，並已成為主要疾病類別之一。
事實上，肌肉骨骼出現不適，如及早尋求專業評估和處理，不少情況透過核心訓練及疼痛管理等保守方式已有明顯改善，未必需要做手術。於問題出現初期及早處理，可避免情況惡化，甚至演變為長期不適或嚴重影響活動能力和生活質素。
藍十字首席執行官謝佩蘭女士指出：「作為客戶的『健康保障守護者』，我們深明肌肉骨骼患者在醫療旅程中的痛點。他們往往面對多元而複雜的治療選擇，難以判斷應先求診普通科、專科、還是物理治療師。若缺乏整合協調，有可能延誤康復進度及加重醫療開支。藍十字透過與頂尖醫療機構合作，提供整合手術及復康支援的一站式『肌肉骨骼護理支援服務』，為客戶締造優質且具成本效益的醫療服務。」
一站式整合支援方案：三大核心優勢
藍十字的一站式整合「肌肉骨骼護理支援服務」是專為合資格受保人而設的增值服務，協助其在肌肉骨骼診斷、治療及康復期間，處理相關的行政及安排事宜。服務涵蓋：
專屬健康管家
每名客戶獲安排專屬「健康管家」6，提供一對一行政協調支援，協助安排及跟進預約及行政事項。
跨地域護理協調
協助客戶預約香港或大灣區城市的指定醫院及醫療服務機構。
貫通治療歷程、無縫支援
全方位行政支援，涵蓋治療前評估、手術預約（包括前十字韌帶重建、半月板修補、全膝及全髖關節置換等）、術後物理治療以及復康期間治療預約提示服務。
藍十字持續創新，貫徹綜合醫療保健策略
肌肉骨骼問題普遍，而相關醫療索償持續攀升，或反映患者缺乏連貫的治療歷程及周全的護理方案。藍十字希望透過創新的整合式「肌肉骨骼護理支援服務」，為客戶全面打通診斷、治療、手術、復康及行政事宜，提升治療成效及體驗，並有助控制不必要的醫療成本。
謝佩蘭女士表示：「肌肉骨骼護理支援服務是藍十字『綜合醫療保健策略』的重要里程碑。我們將以此為藍本，持續擴展及深化醫療網絡合作，並逐步把護理支援服務拓展至心臟病、癌症等高負擔疾病領域，讓更多客戶享受便利、可負擔及高效的醫療保障服務。」
藍十字的「綜合醫療保健策略」結合財務保障、醫學洞見、數據驅動指引、先進科技，及以人為本的貼心支援，協助客戶在每一個關鍵時刻，作出更安心、更明智的醫療決策。該策略超越保險公司的理賠角色，為藍十字的客戶創造長遠價值。
註：
1.
資料來源：藍十字2023年至2025年內部數據
2.
「肌肉骨骼護理支援服務」（「本服務」）只適用於藍十字醫療保險計劃並附有住院保障（以實報實銷形式賠付）之合資格受保人。本服務屬增值、自願及非合約性質，並不構成任何保單的合約條款及保障內容，亦非保證提供。藍十字保留權利在毋須事先通知的情況下，隨時修改、暫停或終止本服務（全部或部分），或更改服務供應商、範圍或條款。
3.
資料來源：香港癌症網上資源中心
4.
資料來源：衛生署
5.
資料來源：香港醫學雜誌
6.
健康管家僅提供行政協調及一般資訊支援。本服務並不構成任何醫療建議、診斷、治療或推薦。健康管家及相關聯絡支援，可不時由藍十字及／或其委任的第三方服務提供者提供。醫療及健康護理服務（包括診斷、治療及臨床決定）僅由主診醫生、醫院、診所及其他醫療服務提供者提供及均為獨立第三方。
免責聲明
此新聞稿僅在香港特別行政區發佈。發佈此新聞稿並不構成亦不應被詮釋為在香港特別行政區境外出售、游說顧客購買或提供任何保險產品。
藍十字（亞太）保險有限公司乃友邦保險控股有限公司之子公司，與Blue Cross and Blue Shield Association及其任何關聯公司或持牌人並無任何關聯。
Hashtag: #藍十字 #BlueCross
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關於藍十字（亞太）保險有限公司
藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）乃友邦保險控股有限公司之子公司，於香港經營保險業務逾50 年，致力為個人及企業客戶提供多元化的保險產品及服務，包括醫療、旅遊及一般保險。藍十字通過龐大的分銷渠道銷售其產品，包括友邦香港營業團隊、網上平台、直銷渠道、東亞銀行網絡、保險代理和經紀，以及旅行社。
藍十字在2025年獲標普全球評級分別授予財務實力評級A+（展望穩定）及發行人信用評級A+（展望穩定）。
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