慢性發炎｜遠離慢性病8種抗炎食物！適量地多吃有助避免癌症、糖尿、心臟病。

慢性發炎｜不少研究指出，許多疾病都與發炎反應有著密不可分的關係，而慢性發炎更有機會導致身體器官組織受到持續性損害，破壞健康的血管內皮組織，與許多常見疾病有著一定程度的關連性。

其中包括心血管疾病、糖尿病、阿茲海默症等慢性病及退化性疾病。另外，因慢性發炎會讓細胞分裂次數增加，亦會提高細胞癌變的機率，提高患上癌症的風險。

想要改善慢性疾病，可以藉著改良飲食和運動的生活習慣，從而移除刺激慢性發炎的因子。若想要減少身體不必要的發炎反應，可以天然、少調味的食物代替糖、反式脂肪及精緻澱粉攝取，以下為8種食物抗發炎食物，可以嘗試在生活中增加食用次數對抗慢性發炎：

1. 合桃

所含Omega-3脂肪酸，可改善細胞自癒機制，提升免疫力。

2. 生薑

可抑制引發發炎的酵素活動。

3. 蕃薯

含豐富類胡蘿蔔素，可預防發炎。

4. 綠葉蔬菜

幫助抗發炎、防止細胞損傷。

5. 黑朱古力

含有抗氧化劑黃烷醇，有助減少炎症。

6. 莓果

所含花青素可增強免疫力，預防發炎。

7. 番茄

具有抗氧化及抗發炎特性。

8. 三文魚

富含Omega-3脂肪酸，可助提升免疫力。