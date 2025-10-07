中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
慶祝人生的圓舞曲 義工團隊為老人家化妝拍照 92歲工展小姐：我梗係覺得自己靚女！｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】星期日的大清早，老人院活動室裏，充斥的可不是一股衰敗的老人氣味，而是一場青春的暮年舞曲。現場架好一排滿有儀式感的自助餐擺盤，熱騰騰的齋菜冒起蒸氣；有人即席演唱，熟口熟面的旋律一首接着一首，是廿幾年前的流行曲：「寧願沒擁抱 / 共你可到老 / 任由你來去自如 / 在我心底仍愛慕」、「莫非可終身美麗 / 才值得勾勾手指發誓」。
這天有廿幾位老人家參加了第四度舉辦的「終生美麗」活動，社工劈頭便說：「今次這批婆婆好後生呀！她們的年齡只是65歲至98歲之間！」原來今年年初活動首次舉行時，全部都是年過百歲的長者，最年長的婆婆年屆107歲，大家都樂於被一班造型師和化妝師「指指點點」，搽粉底掃胭脂塗上眼影。造型師Galvin正職是美術指導（美指），他驚嘆道：「原來老人家接受度好高，這些披風和飾物，都是來自流行時裝品牌，我自己拎上手都覺得好誇，後生都會怕carry唔到，點知⋯⋯」
點知，Galvin從婆婆身上發現了重大秘密：「原來無論女人去到幾多歲，內心都係少女。粉紅色、閃令令、公主袖，她們完全接受到！有阿婆話，好想扮梅艷芳！我哋真係好surprise。」
Karen經營化妝學校，平時出開時裝秀替模特兒化妝，幫阿婆化妝又是截然不同的故事。老人家的臉滿是皺紋，皮膚層層疊疊，看着她要細心地逐處撫平再塗色，由額角眉心眼肚，至臉頰和嘴唇；坐在化妝枱前的阿婆乖乖地合上了眼睛，又忍不住好奇要睜眼偷睇自己的臉。
她直言：「第一次化時，才發現老人家原來好多老人斑，所以要遮暇，令到塊面靚返，個人立刻變得好精神。上次幫個九十幾歲阿婆化妝，化完發現佢個女都七十幾歲，於是她又坐下來一齊化，兩母女好開心。」
參與這次活動的老人家，不少人都需要坐上輪椅，因此造型的衣物要如何配合，Galvin也費盡心思。經過團隊改造而大變身的「後生」阿婆，穿過化妝間的布幕出場時，「香港小姐」那段家傳戶曉的音樂隨即播出，阿婆的家人激動歡呼，上前簇擁。相機的鎂光燈閃了又閃，這裏是老人院，這裏也可以是一段慶祝人生的圓舞曲。
92歲的工展小姐
現場熱鬧亢奮，但92歲的佩賢，她望着孫女的眼神，是如此從容篤定。孫女婿一啖一啖餵她齋菜時，她的眼神也會落在遠處的孫女身上，嘴角微笑。孫女余小姐自小由婆婆湊大，「她為了養家，去學揸車，一手一腳搞保姆車生意。我由BB開始，就跟車開工。」
孫女在保姆車裏做功課、在保姆車裏溫默書考試。「婆婆是前衞的新女性，她自己去學校門口搵生意，招攬學生搭保姆車。」余小姐的父母很早仳離，她跟着外婆長大，「我和其他小朋友成長環境不同，婆婆教我不要同人比較，她教唔到我功課，但畀到我的，是陪伴。」她哽咽地說：「婆婆用她的方法去愛錫我。」孫女失去正常的童年，但孫女得到了不一樣的愛。
外婆的保姆車在灣仔一帶「搵食」，往返聖保祿、聖約瑟和鄧鏡波等中小學；每天清晨六點鐘，孫女便會光速起床穿戴整齊跟車，送完整個港島區的小朋友上學後，婆婆就載她回校。佩賢一直開保姆車，直到七十幾歲不能續牌，才真正退休。「婆婆好幽默，又貪靚愛打扮，講嘢好好笑。」外婆在香港出生，經歷過二次大戰，信佛的她常念心經，她對人生的看法影響了孫女的價值觀，「開心捉唔住，唔開心也不是永遠，婆婆教識我人生的大道埋，是我的榜樣。」
戴上粉紅色的頭紗，塗上眼影又掃了胭脂，佩賢彷彿回到了過去，那些競選工展會小姐的青䓤歲月。她說：「我梗係覺得自己靚女，要認梗係認第一，點會認阿二，哈哈哈。我係現代女性嚟㗎。」她喜歡凝視孫女的一舉一動，笑瞇瞇地說：「孫女是我心肝椗，一日唔見都唔得，最好可以日日見。」問她孫女細個曳唔曳，她立即抱不平：「我錫佢都嚟唔切，你話佢曳！」
四代同堂的彭氏家族
今年94歲的黃碧蘭，生了七個孩子。這兩年患上失智症，忘記了大部份的人生，但為仔女鋪了一條人生的路軌。七兄弟姐妹中排第三的Winnie說：「我媽四代同堂，開枝散葉。我哋四代有個WhatsApp群組，仔女孫塞都在裏面，有三十幾人！」
Winnie得知老人院舉辦「香港小姐」活動後，興奮地在群組吹雞，「我哋一直好想影幅大家族合照，但好難約齊人，今次是大好機會。」她在淘寶選了六款顏色的Tshirt，其妹則為此特別設計了一個「Pangs’ Family」（彭氏家庭）標誌，大家選定自己顏色的Tshirt後，她再張羅印刷，約在這一天一同穿上。
她說媽媽是大家庭的靈魂人物，聯繫了四代人，大家庭中人人相處和洽，「我哋住黃大仙徙置區長大，好擠迫，一個單位住九個人，一個橙全家分來吃，每人食一瓣。媽媽是個好樂觀的人，她對全家人好重要，維繫我們上下團結，她冇乜讀書唔識字，卻是我們最好的身教。」
彭氏大家族這天有廿幾人出席，碧蘭在「香港小姐」的音樂下以少女之姿出場時，家人的歡聲笑語響徹整個禮堂。「阿媽有血壓高，沒糖尿也沒有膽固醇問題，她是個永遠沒愁容的人。」她雖然受失智症影響忘記了很多人很多事，卻有幾代人記住了她的人和她的故事，「我媽鍾意熱鬧，所以我哋幾代人也常常聚會，好開心㗎。」
