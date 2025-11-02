慶44歲生日飄孕味！Selina被猜懷二胎

▲Selina（右）慶44歲生日再飄孕味，任容萱（左）曬為姊姊慶生照，其中，Selina穿著寬鬆洋裝，肚子看似微微凸起的照片，被猜懷二胎，經紀人也做出回應了。（圖／任容萱IG@lorenejen）

[NOWnews今日新聞] 女星Selina（任家萱）在上個月31日迎來44歲生日，妹妹任容萱於Instagram曬出合照為姊姊慶生，只見照片中Selina穿著白色寬鬆裙裝，肚子看似微微凸起，再度被猜測懷上二胎，對此，Selina則透過經紀人出面否認，表示只是衣服穿得比較寬鬆。

Selina在前年9月生完兒子小腰果後，近年頻頻傳出懷二寶的消息，而在31日，任容萱PO出與Selina合照，為姊姊慶生，「祝福我最親愛的長公主，生日快樂」。照片中，姊妹倆都以寬鬆洋裝現身，不料Selina再度被猜測有孕，只見她身穿白色洋裝，側身面向妹妹比出臉頰愛心，腹部看起來微微凸起，讓網友火速留言狂猜「Selina是不是有二胎了？」、「看起來懷孕了」等。

廣告 廣告

▲Selina於2023年生下兒子後，近期頻頻傳出懷上二胎。（圖／任家萱 Selina FB）

Selina再傳出懷二胎 經紀人出面否認

對此，Selina也透過經紀人否認，表示目前還沒有懷孕，「有好消息會跟大家分享」。而這已不是Selina第一次傳出二胎消息，據悉，Selina之前出席朋友聚餐時，同樣身穿寬鬆上衣，腹部有些微凸，看起來「孕相」滿滿，被許多網友猜測她又懷上了，而當時Selina也透過經紀人否認。

Selina放話想拚三胎 透露兒子是甜蜜負擔

Selina於前年9月產下兒子小腰果，升格成為人母的她事業、家庭兼顧，不僅人氣絲毫不減，代言還接到手軟。她過去曾多次提及自己很喜歡小孩，甚至放話想生三胎，去年還透露夢見自己懷了雙胞胎，「不過我跟小徐家都沒有雙胞胎基因，應該是不可能」。

而Selina升格成為媽媽後，雖然依然兼顧事業，但她也將生活重心轉到兒子身上，經營多時的Podcast《迎任而解》也跟著停更，社群也幾乎不更新。她曾透露兒子現在非常調皮，每天都有用不完的體力，讓她感到非常困擾，這也成為最甜蜜的負擔。

資料來源：任容萱IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

范姜彥豐爆婚變！前女友Zoey突喊話「人品是最好風水」甜蜜合照曝

粿粿認了出軌！控范姜婚姻缺失爆哭 兩性專家：外遇慣用的辯解詞

粿粿遭范姜彥豐開戰！家人揭他真面目：離婚太好了 3痛點超敗壞