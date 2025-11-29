憂智利大選後遭驅逐 數十移民受困秘魯邊境

（法新社聖地牙哥28日電） 智利當局今天通報，數十名移民因擔心在12月14日大選後，會被極右翼總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）驅逐出境而試圖離開智利，目前他們受困於與秘魯接壤的邊境。

距離智利首都聖地牙哥（Santiago）以北約2200公里的阿里卡（Arica）邊境地區首長發布的影片顯示，數十人試圖在恰卡盧塔-聖羅沙（Chacalluta-Santa Rosa）邊境口岸離開智利。

一名委內瑞拉移民告訴網路新聞媒體The Clinic，這群人試圖離開智利，是「因為害怕如果卡斯特成為下任總統，他們會被強行驅離」。

這名不願透露姓名的移民說：「他們不讓我們進入秘魯。」

秘魯既是移民來源國，也是拉丁美洲其他地區貧困或暴力受害者前往智利途中經過的中轉國。