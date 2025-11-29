憂移民潮自智利湧入 秘魯南部邊境宣布緊急狀態

（法新社利馬28日電） 秘魯政府今天宣布，與智利接壤的南部邊境進入緊急狀態，以因應預期將有大批民眾為逃離智利極右翼總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）可能上台的局面而湧入。

根據這項法令，秘魯軍方將在南部塔克納（Tacna）地區加強邊境管制，為期60天。

這段期間將遠超過智利12月14日的第2輪總統決選，屆時反移民的卡斯特將與左翼對手進行對決。

秘魯既是移民來源國，也是拉丁美洲其他地區貧困或暴力受害者前往智利途中經過的中轉國。