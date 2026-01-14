憂被外界嘲笑 廣末涼子怕負評唔願復工

【on.cc東網專訊】45歲日本女星廣末涼子，去年4月在靜岡縣高速公路因超速駕駛導致嚴重車禍，最終獲輕判罰款70萬日圓（約35000港元）。當日在醫院被她失控打傷的女護士，雙方最後亦和解收場。

案件告一段落後，因躁鬱症及甲狀腺機能亢進症停工的廣末，雖然收到不少工作邀約，但因早前有綜藝節目當眾對其撞車意外揶揄，令她留下陰影，擔心復工後外界反應。繼續隱居避世的她，近日只願意在收費影迷網內與粉絲交流。

