憂西藏大壩「武器化」 印度加快建國內水壩減影響

【on.cc東網專訊】英媒周一（25日）引述知情人士及政府分析指，中國計劃在西藏修建的巨型水壩引發印度憂慮，恐令旱季主要河流流量減少達85%，印方為減輕影響推進建設國內最大水壩計劃，總理莫迪辦公室上月曾召開會議，討論加快施工進度。

據報道，印度政府本世紀初以來一直考慮修建水壩項目，控制來自西藏昂色冰川的水流，但因阿魯納恰爾邦居民激烈反對而受阻。中方去年12月宣布將在雅魯藏布江入境印度前的邊境縣修建全球最大水壩，令印度擔心中國會將該河段控制權「武器化」。印度最大水電公司今年5月在武裝警察護送下，將勘測設備運至上桑朗多用途蓄水壩的擬建工地附近。

印度政府估算，該中國大壩可調水多達400億立方米，略高於有關關鍵邊境口岸年接水量的三分之一，在非季候風季節影響將更嚴重。消息人士透露，印度擬在任何時候保持其大壩有30%庫容可用，以應對突發洪峰。中國外交部回應查詢時強調，這些水力發電項目不會對下游國家的水資源、生態或地質造成不利影響，中方與印度、孟加拉等國保持溝通與合作。

