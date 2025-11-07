憂AI泡沫科技股賣壓重 歐股收黑

由G2000集團主席田北辰持有並自用逾三十年的粉嶺縱橫二千貨倉大廈，近日易手。市場消息指，物業最終由一間內地物流企業以3.8億元購入，平均樓面呎價約3,075元。據悉，買家計劃自用作物流營運中心，交易一度峰迴路轉，原本早前有加拿大基金出價4億元洽購，惟臨門「縮沙」未成事。閱讀更多：田北辰擬出售G2000粉嶺全幢貨倉 傳加拿大基金4億洽購尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億該物業位於粉嶺安樂門街5號，為全幢貨倉大廈，地盤面積約36,414平方呎，樓高5層，總樓面約123,591平方呎。消息人士指出，這類具規模的整幢貨倉近年市場罕見，加上附有多個車位及約10個卸貨位，對物流業而言吸引力十足。田北辰接受《星島日報》查詢時證實已售出該物業，表示是集團業務轉型下的自然決定。他表示，世界趨向專業化，過往G2000自設物流團隊，運作繁複，但近年外判後，無論效率或成本都更理想，所以不再需要整幢貨倉，決定放售。田氏透露，集團於1993年以約1億元購入該貨倉，持貨32年帳面賺約2.8億，升值近3倍，升幅與同期的恒生指數及通脹接近。他強調，這筆錢若投入股

28Hse.com ・ 12 小時前