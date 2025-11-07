憂AI泡沫科技股賣壓重 歐股收黑

iHerb雙11優惠全網限時74折
鴨舌之王｜「鴨王」絕味陷危機 市值從高位蒸發八成 兩年關逾5000間分店
在香港有多間連鎖分店的絕味食品近年陷入上市以來的經營危機。根據公司財務顯示，公司前三季營收同比下跌15.04%、門市數量兩年減少超過5,000間。BossMind ・ 8 小時前
恒指反彈！料明年底前1.5萬億南下 北水撐港股慢牛
港股二萬六關反覆多日後，恒生指數昨明顯急升，至近全日高位26,485點收市，大漲550點或2.1%，逼近上月底的26,588點橫行通道頂。港股通連續12個交易日淨流入，昨再淨吸資54.8億元，內地券商招商證券國際認為，港股通中長期將繼續吸資南下，預料及至明年底仍有1.54萬億元的新增空間，支撐港股「慢牛」行情。am730 ・ 21 小時前
AI已經大到不能倒？美媒：OpenAI財務長言論掀憂慮
「欠銀行 100 美元是你的問題，欠銀行 100 萬美元就是銀行的問題」是一句曾警示 2008 年金融危機的老話，如今正因 AI 領域的巨額融資需求而重新被提到。鉅亨網 ・ 10 小時前
出乎意料！AMD MI308晶片獲准輸中國 英偉達仍深陷僵局
超微半導體 (AMD) 執行長蘇姿丰在在第三季財報的電話會議上透露，其 Instinct MI308 AI 晶片已獲得出口中國的許可證，但尚未計畫將來自中國的收入計入第四季度財測。該晶片被認為是英偉達 H20 晶片的強力競爭者，鉅亨網 ・ 1 天前
田北辰沽粉嶺G2000全幢貨倉 加拿大基金4億洽購突縮沙 內地物流公司3.8億接手
由G2000集團主席田北辰持有並自用逾三十年的粉嶺縱橫二千貨倉大廈，近日易手。市場消息指，物業最終由一間內地物流企業以3.8億元購入，平均樓面呎價約3,075元。據悉，買家計劃自用作物流營運中心，交易一度峰迴路轉，原本早前有加拿大基金出價4億元洽購，惟臨門「縮沙」未成事。閱讀更多：田北辰擬出售G2000粉嶺全幢貨倉 傳加拿大基金4億洽購尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億該物業位於粉嶺安樂門街5號，為全幢貨倉大廈，地盤面積約36,414平方呎，樓高5層，總樓面約123,591平方呎。消息人士指出，這類具規模的整幢貨倉近年市場罕見，加上附有多個車位及約10個卸貨位，對物流業而言吸引力十足。田北辰接受《星島日報》查詢時證實已售出該物業，表示是集團業務轉型下的自然決定。他表示，世界趨向專業化，過往G2000自設物流團隊，運作繁複，但近年外判後，無論效率或成本都更理想，所以不再需要整幢貨倉，決定放售。田氏透露，集團於1993年以約1億元購入該貨倉，持貨32年帳面賺約2.8億，升值近3倍，升幅與同期的恒生指數及通脹接近。他強調，這筆錢若投入股28Hse.com ・ 12 小時前
高盛科技交易員：三大因素引爆AI股價「突然崩潰」
在經歷了自 4 月以來幾乎持續上漲的樂觀局面後，科技市場在過去幾日明顯轉趨困難，股價走勢出現了加劇的震盪。根據高盛 TMT 專家 Peter Bartlett 的最新報告，市場正處於不安的狀態，並準備迎接 3 天內的第二次下跌 2% 的交易日，且「底層的價格走勢讓人更加不安」。鉅亨網 ・ 12 小時前
Tesla股東批准馬斯克萬億美元薪酬 贊成票逾75%
特斯拉(TSLA.US)周四宣布，股東以逾75%的支持率通過行政總裁馬斯克史無前例、接近1萬億美元的薪酬方案。特斯拉盤後股價升1%。 馬斯克目前持有特斯拉約13%股份。若全部獎勵達成，他將獲得 4.23億股新股份，持股比例將提升至約 25%。馬斯克若想獲得全部薪酬，必須推動公司市值大幅增長，包括達成多個營運目標，包括每年交付2,000萬輛電動車、1,000萬個主動付費的全自動駕駛訂閱；100萬台機械人交付；以及100萬輛自動駕駛出租車投入商業運作。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
《盈警》大家樂(00341.HK)料上半財年純利跌65%至70%
大家樂集團(00341.HK)公布，預期截至2025年9月30日止六個月，將錄得經調整EBITDA較去年同期的3.44億元下降約30%。期內，股東應佔溢利較去年同期的1.44億元下降65%至70%。AASTOCKS ・ 1 天前
高盛：小米(01810.HK)已成為對沖基金普遍看空目標
據《彭博》報道，高盛表示，對沖基金已對小米(01810.HK)股票轉為看空，並可能將空頭倉位維持至財報季。 小米將於11月18日公布季度財報。高盛報告指，其機構經紀主要客戶對小米股票的空頭倉位在過去一周內上升了53%。過去兩週機構交易明顯偏向純賣出方向，主要沽壓來自養老基金與對沖基金。從對沖基金的反饋來看，小米目前至少在短期內成為普遍的做空/賣出目標，原因包括缺乏催化因素、安全性疑慮、工廠建設延誤，以及電動車業務雖經近期推廣仍難提振銷售。(ad/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
大家樂跌3.5%創逾廿二年低 料上半財年純利跌最多七成
大家樂(0341.HK)上日(6日)收市後發盈警，料9月底止上半財年純利跌65%至70%。該股今早(7日)低開1.9%跌幅擴大，低見5.96元創2003年中「沙士」以來逾廿二年低。午後最新報6.05元，跌3.51%，成交急增至362.73萬股，涉資2,193.89萬元。AASTOCKS ・ 13 小時前
做多阿里、做空美團：中國外賣大戰催生年內130%回報的港股交易策略
【彭博】— 中國互聯網平台掀起外賣熱戰，意外讓港股投資者發現一筆「穩贏」的投資：即做多阿里巴巴同時做空美團。有分析師指出，兩者股價背道而馳的勢頭尚未見終結跡象。Bloomberg ・ 17 小時前
在港上市三天崩跌逾一成 首家「A+H」兩地上市的賽力斯怎麼了？
背後有中國科技巨頭華為支持的賽力斯港股股價在上市後第三天仍持續下跌，截至今 (7) 日午間收盤下跌 7.1% 至每股 115.1 港元，跌破發行價 131.5 港元。截至周四 (6 日) 收盤，賽力斯港股市值 2290.7 億港元。鉅亨網 ・ 13 小時前
美股估值亮紅燈？巴菲特指標與巴克萊警告投資人謹慎
根據《彭博》周四 (6 日) 報導，美國股市自 4 月低點以來強勢反彈，累計飆升約 36%，一路無視多項警訊。然而，投資傳奇「股神」巴菲特偏好的估值指標正再度敲響警鐘。鉅亨網 ・ 1 天前
日產970億日元賣掉橫濱總部大樓 買家金主是台灣人
日產汽車宣布，已同意 970 億日元（6.3 億美元）的價格，將位於橫濱的全球總部出售給由香港上市汽車零件製造商敏實集團 (00425-HK) 團支持的一個財團。鉅亨網 ・ 1 天前
「拆伙救亡」成潮流 卡夫亨氏、必勝客掀策略分拆
經濟壓力與消費者健康意識改變促使大型食品企業大規模重整。Denny’s宣布6.2億美元私有化，Pizza Hut評估策略選項，星巴克出售中國業務股權。卡夫亨氏、Keurig Dr Pepper拆分為兩家上市公司，追求更高估值與盈利。私募股權看好穩定現金流與潛在低估資產，餐飲與消費品行業出現併購與重組熱潮，企業透過拆分與重整應對經濟與市場挑戰。Yahoo財經 ・ 10 小時前
據報遇見小麵最快本月啟動上市預路演 擬集資最多2億美元
重慶餐飲品牌「遇見小麵」於10月中旬獲中證監批出境外上市備案後，據外電報道，遇見小麵最快將於本月展開上市預路演，計劃集資1億至2億美元，而招商證券國際擔任獨家保薦人。不過，遇見小麵至今仍未上載聆訊後資料集。AASTOCKS ・ 1 天前
《績後》一文綜合券商於港交所(00388.HK)公布季績後最新目標價及觀點
港交所(00388.HK)昨日(5日)中午公布第三季業績，純利按年升56%至49億元，接近本網綜合5間券商預測上限的49.94億元，昨日股價跌近0.5%，今早(6日)股價回升，盤中曾高見433.4元一度上揚2.3%，半日收報432.8元升2.2%，成交額15.24億元。中金指港交所上季總收入按年升45%(按季升8%)至77.75億元，其中南下日均成交額按年大升285%(按季升36%)、佔港股26.6%，在剔除投資收益後、主營費類收入按年升62%(按季升21%)至67.1億元，盈利按年升56%(按季升10%)至49億港元，盈利超市場預期，主因交易活躍下各項市場相關業務快速增長、投資收入亦表現相對穩健，季內息差收窄疊加外部投資贖回拖累投資收益環比表現，保證金體量增長支撐按年表現。該行予港交所「跑贏行業」評級，目標價500元。AASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜ 納指又挫2% 道指失4萬7
美股呈「彈散」表現，回升僅一日便再度顯著向下，納斯達克指數跌近2%，科技股是跌市重災區，道瓊斯指數失守47,000點水平。私營機構估算的數據指出，上月美國裁員情况加劇，總體職位數目可能下跌，減息預期升温，美國國債息率下跌，美元轉弱。Yahoo財經 ・ 20 小時前
港交所去季盈利飆56%再破頂 全球投資者對中國資產興趣重燃
港交所（0388.HK）昨日中午公布截至9月底止第三季業績，在全球投資者對中國資產興趣重燃之下，集團股東應佔溢利按年升近56%，連同收入及其他收益，均連續三季創出季度新高。信報財經新聞 ・ 2 天前
Google自研晶片Ironwood全面上市 挑戰輝達GPU壟斷格局
據《CNBC》周四 (6 日) 報導，Google(GOOGL-US) 宣布，第 7 代自研 TPU 晶片 Ironwood 未來數周將全面上市，試圖透過客製化晶片從 AI 企業手中搶下生意。鉅亨網 ・ 1 天前