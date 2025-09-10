焦點

iPhone Air，iPhone 17 系列懶人包一次整理

Media OutReach

應對香港蠔礁衰退 3D 打印蠔礁獲2025年James Dyson Award 香港區大獎

James Dyson Award

  • 香港中文大學畢業生、現為香港理工大學博士生的陳德強，憑 Reef of Hope 奪得 2025 年香港區 James Dyson 設計大獎

  • 該發明將晉身 James Dyson 設計大獎國際賽，有機會贏得 30,000 英鎊獎金

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月10日 - 本年度James Dyson設計大獎香港區得獎作品 Reef of Hope，針對本地蠔礁衰退的問題，提出一個兼具可持續性和落地性的解決方案。由陳德強研發的 3D 打印模組化人工礁石，採用創新的拓撲結構設計，並運用加入蠔殼碳酸鈣的打印基材，旨在復育蠔礁的同時提升海洋生物多樣性。

Dean Chan, James Dyson Award 2025 Hong Kong winner
Dean Chan, James Dyson Award 2025 Hong Kong winner


蠔礁對健康的海洋生態系統至關重要，它們為海洋生物提供棲息地、協助魚群繁殖、過濾水質並保護海岸線。近數十年，全球已有超過 85% 的蠔礁消失[1]；在香港，大部分蠔礁位於保護區外，長期面對污染、過度捕撈及城市發展的威脅[2]。

James Dyson 設計大獎香港區評審黃偉祖教授表示：「Reef of Hope 的設計非常成熟，並且與本地生態高度相關。專注於蠔礁這一對香港海洋生物多樣性極為重要的生態棲息地，該發明極具意義。」

今年，James Dyson 設計大獎迎來比賽設立的 20 週年，比賽持續表彰並支持以創新設計解決現實問題的年輕設計師與工程師。自 2015 年於香港設立以來，該比賽已發掘多位本地創新人才，多位得主晉身全球 20 強，更有一位榮獲全球可持續發展大獎。

Reef of Hope蠔礁復育的創新方案
Reef of Hope 的創作者陳德強是一位設計師、工程師及生態學者。他發現傳統復育方式，如混凝土塊或蠔袋，往往著重體積與穩定性，缺乏生態效益與長遠可持續性，難以有效復育蠔礁。

為了解決現有問題，他設計並研發了Reef of Hope，一款能主動促進生物生長與生態復育的人工「生命支架」。礁體採用創新的拓撲設計，可以有效強化結構強度、減少用料，並讓結構在湍急的水流中保持穩定。交織的空隙大幅增加表面積與水體流通，有助於養分傳遞、代謝物排出及生物膜形成，為蠔苗附著提供關鍵條件。

Reef of Hope 的另一亮點是材料創新。其以可降解的聚羥基烷酸酯（PHA）為基材，加入蠔殼碳酸鈣、對海洋安全的礦物質以及具生物活性的塗層，能有效促進蠔類附著，並避免微塑膠污染，確保對環境的長遠正面影響。

此外，其輕巧的模組化設計，方便潛水員部署安裝，亦能靈活適應不同水域條件，無論是後退的海岸線、養殖區域或保育範圍皆適用，具備高度可擴展性及成本效益。

目前，陳德強在香港水域進行的實地測試顯示出 Reef of Hope 顯著的環境效益——蠔類附著率較傳統方法提升三倍。僅一個月內，礁體亦已明顯提升當地生物多樣性，吸引蝦、蟹、魚苗及海藻等多種物種聚居。

陳德強表示：「能贏得 James Dyson 設計大獎實在令人興奮！這不僅是一份肯定，更是一個提高大眾對蠔礁復育及海洋保育關注的平台，有助我進一步實踐保護海洋生態的使命。」

作為香港區得獎者，Reef of Hope 將獲頒 5,000 英鎊獎金以支援下一階段的研發，並將代表香港晉身 James Dyson 設計大獎國際賽，與其他地區的得獎者競爭。國際賽20強入圍名單將由 Dyson 工程師團隊評審選出，並於 10 15 公佈。國際賽冠軍則會由 James Dyson 親自挑選，將於 11 13 公佈。

James Dyson 設計大獎

James Dyson 設計大獎是一項國際性的設計比賽，旨在鼓勵和表揚新一代的設計工程師。比賽至今年已舉辦第20屆，資助超過 400 項發明，已頒發超過100萬英鎊獎金。James Dyson 設計大獎由 James Dyson 的工程教育慈善機構 James Dyson 基金會籌辦。


發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於 James Dyson 設計大獎

James Dyson 致力透過

James Dyson Award 設計大獎

及其他舉措宏揚工程師改變世界的力量。設計大獎由

James Dyson 基金會

營運，迄今已向超過 400 個發明頒發獎金。基金會於 2002 年成立，是一個國際性教育慈善機構，旨在啟發新一代工程師。同時，基金會亦積極投資醫學研究，至今已捐出逾 1.45 億英鎊支持慈善項目。

關於 James Dyson 設計大獎

比賽簡介

設計能解決真實存在的問題。這些問題可能是我們在日常生活中面對的困難，或是全球性的議題。最重要的是，這個解決方案必須能夠有效解決問題，並展現出深度的設計思維。

比賽過程

所有參賽作品首先由各地區的外部評判小組及一位 Dyson 工程師評審，地區賽一位冠軍及兩位優異獎得主勝出後會晉身國際賽，由Dyson 工程師擔任的評審小組選出全球 20 強，再由 James Dyson 親自從 20 強中選出國際獎項得主。

2025獎項

* 由 James Dyson 選出的國際獎項得主將獲得 30,000 英鎊。

* 每位地區賽冠軍得主將獲 5,000 英鎊。

歷屆得獎者

  1. 2024 醫療獎得主 – Athena

  2. 2024 可持續發展獎得主 – airXeed Radiosonde

  3. 2023 國際冠軍 – The Golden Capsule

  4. 2023 可持續發展獎得主 – E-COATING


    一種環保且經濟實惠的屋頂和外牆塗料，具有高冷卻效果，可大幅減少冷氣用電量。

  5. 2023 人道主義獎得主 – The Life Chariot

  6. 2022 國際冠軍 – SMARTHEAL

  7. 2022 可持續發展獎得主 – Polyformer



