應對黑幫暴力 秘魯宣布首都將進入緊急狀態
（法新社利馬16日電） 秘魯爆發好幾週的反政府示威活動，抗議政府未有效打擊貪腐與黑幫之後，秘魯政府今天宣布，首都利馬將進入緊急狀態。
秘魯正經歷前所未有的暴力浪潮，數十名巴士司機、音樂家及其他人，因拒絕向黑幫支付保護費而喪命。
秘魯總理阿爾瓦雷茲（Ernesto Alvarez）今天在政府高層會議過後告訴媒體，「我們將宣布發布緊急狀態的決議，範圍至少包含利馬都會區」。
秘魯官方發布這則消息前，一名男性昨天被警方開槍打死，在國會大廈附近的抗議活動趨於暴力後，逾100人受傷。
位在南美洲的秘魯已被抗議浪潮「震撼」數週，國會議員本月10日彈劾時任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）後，由時任國會議長赫里（Jose Jeri）接任臨時總統。批評人士指責阿爾特未能遏止犯罪大增，且涉及貪腐指控。
由年輕世代主導的示威活動，吸引成千上萬名秘魯民眾走上利馬及其他城市的街頭，抗議當局未能解決日益嚴重的犯罪危機。
秘魯警察首長阿里歐拉（Oscar Arriola）今天表示，1名自刑警疑似開槍，並使32歲饒舌歌手魯伊斯（Eduardo Ruiz）於昨天喪命。魯伊斯是這波由年輕世代帶領的示威活動之中，首名罹難者。
阿里歐拉也說，這名開槍的刑警當時被示威群眾攻擊，目前已經被拘留，而且將會被解職。
利馬街頭昨天發生多起抗議活動，至少有113人受傷，其中包含84名警察與29名平民。
法新社的特派員表示，抗議活動起初是平和的遊行，但多名示威者入夜後嘗試破壞國會周圍的圍欄後，就發生多起衝突事件。
