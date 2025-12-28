應屆港姐亞軍施宇琪宣布訂婚 自揭男友12月雪地求婚曬巨型鑽戒

宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
其他人也在看
結束12年愛情長跑 46歲堂本光一結婚對象疑係佢！
日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力
【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 1 天前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 1 天前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 1 天前
江旻憓就任議員同日起轉職馬會顧問 協助推動賽馬旅遊
新一屆議會任期明年元旦起開始，本身是香港賽馬會對外事務經理的候任旅遊界立法會議員、巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，屆時會轉為馬會顧問、不再全職受聘，協助推動賽馬旅遊並提供相關意見。am730 ・ 2 小時前
網民稱飲後失眠心悸 霸王茶姬強調成分天然
【on.cc東網專訊】內地茶飲品牌霸王茶姬部分飲品被指咖啡因含量引發失眠、心悸，掀起網上討論，更令該公司股價一度下挫。霸王茶姬上周五（26日）晚發文強調，品牌茶飲使用原葉茶湯，而非茶碎、茶末或工業風味劑，可能令咖啡因的天然含量相對呈現。on.cc 東網 ・ 9 小時前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
Sophie Mudd化身聖誕女郎 池邊着比堅尼爆乳
【on.cc東網專訊】美國女模Sophie Mudd向來熱愛各種cosplay，聖誕節自然要化身聖誕女郎，穿上紅白聖誕帽設計的比堅尼躺在泳池邊大擺甫士，展示爆乳身材，池中則浮着一堆聖誕樹，似是人工智能（AI）製作的背景。她留言形容自己：「聖誕麵包。」網友則提議她東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎
（法新社華盛頓26日電） 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天宣布，她即將迎來第二個孩子，成為首位在這個備受矚目職位任內懷孕者。現年28歲的李威特與地產開發商夫婿里奇歐（Nicholas Riccio）結婚，她今年一月川普回鍋後被任命為史上最年輕白宮發言人。法新社 ・ 1 天前
台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影 11藝人尖叫護頭逃生
【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
江旻憓上任議員後不再全職受聘於馬會 元旦日起轉為顧問｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】候任旅遊界立法會議員江旻憓即將於明年 1 月 1 日正式上任。江仍是馬會員工，正放無薪假。香港賽馬會對外事務部主管鄭琪今（28日）向傳媒表示，江旻憓由下年1月1日將轉為馬會顧問、不再全職受聘，會協助馬會推動賽馬旅遊並提供相關意見。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【McDonald's】指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8
麥當勞App一連三日帶來終極2025壓軸優惠，12月29日至12月31日期間，指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8！YAHOO著數 ・ 1 小時前
天文台：台灣地區發生 6.7級地震 震源深度約60公里｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港天文台初步分析，今(27 日)晚上11時05分台灣地區發生一次 6.7級地震，震中位於北緯24.65度，東經122.06度附近，即台北之東南約70公里(即距離香港之東北偏東約850公里)，震源深度約60公里。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
北海道暴風雪 港人一度被困滑雪場山腰 氣象台料當地交通續受影響至周日(劉倩桐報道)
【Now新聞台】北海道沿岸地區受暴風雪吹襲，日本氣象廳一度發出暴風雪預警。有遊日港人周五在二世古一個滑雪場遇上暴風雪，一度被困山腰。氣象台預計，當地交通持續受影響至周日。 港人伍先生周二抵達北海道二世古一個滑雪場，周五遇上暴風雪，期間能見度極低，景色被大雪遮蓋一片白茫茫，從另一片段亦可見到滑雪板被吹倒。伍先生形容，風勢突如其來而且猛烈，上山纜車亦暫停服務，一度與友人被困山腰。遊日港人伍先生：「最惡劣的情況是在『黑道』，整個視野是全白，是完全看不到，上面看不到，周圍看不到，所有東西都看不到。我們上到纜車，但他後來才說暴風雪已開始，然後已經停了纜車，其實是反應不了，(暴風雪)來得很急，很多人都一起在山上，他們都無辦法為這件事作預備。」他又呼籲其他遊客要留意天氣預報。伍先生：「今次都算是人生一個很危險的時刻，亦給了我一個教訓，下次看天文預告要看得很準確，又有更多危機意識。不過其實都很難預判，情況實在太少見，又來得很急。」日本氣象廳表示，受冬季氣壓影響，北海道周六風雪強度增加，主要集中在日本海沿岸。而根據札幌氣象台預計，周日當地時間下午約6時，日本海沿岸多地降雪量將達到30厘米，根據冬季氣壓模now.com 新聞 ・ 23 小時前
鑽石山富山邨單位起火 約百居民疏散 八旬住戶昏迷送院
鑽石山富山邨今日(28日)下午發生火警。警方於下午1時18分接報，指富信樓10樓一個單位的廚房起火並冒出濃煙。消防員迅速到場，動用一條喉及派出一隊煙帽隊進行灌救，並於下午1時58分成功將火勢撲滅。 火警發生時，起火單位內共有四人，其中一名80歲老翁昏迷，由消防員救出後送往伊利沙伯醫院搶救，其餘三人則安全無恙。事件am730 ・ 5 小時前
寶達商場31歲男子墮斃 生前疑因受騙失財不開心
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮樓亡。今午(27日)12時03分，一名姓歐陽(31歲)男子於寶達商場7樓平台墮下，倒臥商場對開空地。救援人員接報到場，將重創昏迷事主送院救治，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，事主近日曾向家人透露，on.cc 東網 ・ 1 天前
馬鞍山有市區的士衝紅燈撞死過路狗狗 肇事司機不顧而去
【動物專訊】緊急緝兇！一隻哥基犬昨日（12月27日）清晨6時20分左右在馬鞍山恆泰路隨主人在行人過路燈綠燈過馬路時，慘被一輛衝紅燈的紅色的士撞到輾過，當場身亡，據目擊者所述，肇事的士事不但沒有停車，但即場逃跑不顧而去。狗主已經報警，現急尋拍攝到當時情況的目擊證據，盼將兇徒繩之於法，為慘死狗狗討回公道。 知情者對本報表示，當日清晨6時20至25分左右，有叔叔與狗狗在馬鞍山恆泰路臨近迴旋處出口的士站斑馬線位，於行人過路燈綠燈時過馬路，怎料一輛紅色的士竟衝紅燈直接撞到和輾過狗狗，狗狗慘被撞出幾米外，肚子及下半身有輪軚印，在狗狗後面的狗主也幾乎被撞到，而該的士撞死狗狗後更不顧而去。 他表示，當時看到那叔叔在馬路中心看著狗狗哭，有好心人幫他報警，並聯絡了他幫忙，他到場時狗狗已經離世。 他又表示，警方到場指事發位置沒有閉路電視，因此在附近貼上告示，尋找更多目擊證據。不幸離世狗狗名叫Youmi，是只得4歲的狗女，平時非常聽話，會跟着人行走及會聽指令，希望有人拍攝到事發經過，提供證據去緝拿兇徒。 根據《道理交通條例》，衝紅燈罪行有機會觸犯「危險駕駛」罪，如經公訴定罪，最高罰款2萬元及監禁3年。 另根據香港動物報 ・ 7 小時前
聖誕長假期尾聲 各口岸迎入境高峰(羅泳思報道)
【Now新聞台】四天聖誕假期尾聲，市民陸續經各口岸返港。入境處預計今天是陸路入境高峰，預計有近70萬人次入境，截至早上10時約有7.6萬人次入境。 假期所剩無幾，機場也出現外遊完回港的人潮，大家都滿載而歸，帶著沉重的戰利品回來準備上班上學。陳先生：「很開心，不是太多人，去了兩個地方，(去了哪兩個地方？)去了日本和上海，(總共去了多少天？)9天。」陳小朋友：「功課未做。(與家人去旅行覺得怎樣？)很開心和很好玩。」林小姐：「明天上班。(心情如何？)開心。(但上班都開心？)是不捨得的。(多不多人排隊等行李？)現在開始多，剛才不是太多。」亦有市民在內地享受完節日氣氛，經港珠澳大橋香港口岸提早坐金巴返港。港人：「怕今晚人多。(妳從哪裡回港？)珠海。(留了多少天？)留了五天，沒做甚麼，到親戚那裡，親戚花錢，不用我花。」入境處預計今日是陸路入境高峰，包括高鐵西九龍站、羅湖和深圳灣口岸等，預計約有69.5萬人次入境，已減少前線人員休假，彈性調配人手加開櫃枱應付人流。#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前