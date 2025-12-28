應徵者需熱愛運動 主管解釋方便對客

【on.cc東網專訊】位於北京的中國人壽朝陽分公司近日發布招聘訊息，內容提及對於運動文藝有興趣者，應徵時可獲優先考慮。發布招聘訊息主管解釋，如與客戶對接，應徵者愛好多一些，客戶接受程度也會更高一些。

根據招聘訊息，中國人壽朝陽支公司招聘領導助理、理財經理／助理崗位，分別備註「會打籃球者優先」、「喜歡音樂者優先」及「運動文藝愛好者優先」。

被問及為何有此要求，該公司主管補充僅屬公司一些直轄組或部門愛好，並非主要要求，即使不會打籃球，也不影響應徵。

