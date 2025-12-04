應采兒為大仔Jasper缺席陳小春演唱會 兒子展現語言天賦 四語轉換自如

陳小春正展開巡迴演唱會，不過早前老婆應采兒就缺席，應采兒近日透過拍片解釋自己缺席係因為擔任大仔Jasper嘅專屬經理人，陪同出席活動。日前，Jasper為上海青少年活動擔任主持人，應采兒陪住Jasper從彩排到正式演出，幫忙調整台詞、整理行頭，也不忘拍攝紀錄，並時不時給孩子鼓勵，又帶住細囝Hoho坐喺台下，全神貫注地望住哥哥表演。

12歲Jasper喺4歲嗰陣曾與陳小春參與親子真人騷《爸爸去哪兒》，唔少人印象深刻嘅一幕就係Jasper當時普通話尚不流利，於是用英文及粵語夾雜對陳小春講：「Can you stop angry now？」Jasper靠英文演講拿下全校前5％獎學金，而Jasper做主持當日於活動中展現語言天賦，輕鬆切換普通話、英文和粵語多種語言，甚至更講咗一段法語，表現十分亮眼，完全冇一絲怯場，令父親陳小春非常驕傲，笑稱：「國家之後的外交就靠你了！」

應采兒小紅書影片截圖

