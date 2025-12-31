懟爆小米17 Ultra，vivo X300 Ultra 爆料：用「主鏡連續光變」實現差異化打擊

文章來源：Qooah.com

年後即將登場的 vivo X300 Ultra，近日通過博主 @數碼閒聊站 的獨家爆料揭開神秘面紗。作為備受期待的影像旗艦，該機在屏幕、外觀與影像系統上均迎來重磅升級，堪稱「新一代影像滅霸」。

屏幕方面，vivo X300 Ultra 搭載 6.82 吋 2K 京東方直屏，採用四窄邊設計，視覺沈浸感十足，預計將配備 LTPO 自適應刷新率方案，兼顧流暢顯示與功耗控制。機身延續上一代的直角金屬中框設計，質感出眾，同時取消了實用性有限的拍照按鍵，讓機身線條更顯簡潔統一。後置相機保持大圓 Deco 造型，凸起程度與前代基本持平，兼顧設計辨識度與握持手感。

影像系統是本次爆料的核心亮點，該機將採用「雙 2 億三鏡全大底」規格：2 億像素 35mm 超大底主鏡、5000 萬像素 1/1.28 吋超大底超廣角，以及 2 億像素大底潛望長焦，覆蓋從超廣角到長焦的全場景拍攝需求。尤為值得關注的是，其主傳感器有望支援多焦段連續光學變焦功能。

這一規格與近期發佈的小米 17 Ultra 形成差異化競爭，後者僅在 75-100mm 長焦段支援連續光變，而 vivo X300 Ultra 若實現主鏡連續光變，將大幅提升日常拍攝的實用性和出片頻率，為用戶帶來更靈活的拍攝體驗。