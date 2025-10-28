懶人包｜私隱署《使用無人機和車廂攝錄機指引》重點一文睇晒

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
【Now新聞台】科技發展迅速，無人機及車廂攝錄機廣泛用於監察、攝影與勘測，雖帶來便利，卻存在隱私風險。私隱署推出《使用無人機和車廂攝錄機指引》，並扼要總結要點如下：
做個負責任的無人機操控者：
·使用配備攝錄機的無人機前，資料使用者應：
- 小心策劃飛行路線，避免飛近個別人士或私人處所。
- 預先制訂攝錄準則，包括攝錄的內容、地點及時間，以及錄影片段的質素及解像度，以免過度收集個人資料；
- 制訂個人資料保留政策，以便適時刪除無關的錄影片段；
- 設定查閱控制，以防無人機意外遺失或被盜時，錄影片段落入不法之徒手中；及
- 事先通知可能受影響的人士，例如在受影響範圍附近設置當眼告示，及╱或透過公開渠道預先宣布無人機操作。
·使用配備攝錄機的無人機時，資料使用者應：
- 加密無線傳輸的影像，以免影像被截取或被未獲准許人士查閱，並以穩健的保安措施保障錄影片段的儲存；
- 通知可能受影響的人士無人機正在進行操作，例如：
(i) 使用閃燈以顯示無人機正在運作及進行攝錄；
(ii) 在無人機貼上公司標誌；
(iii) 要求拍攝隊伍穿上能識別機構身分的衣服；及
(iv) 在起飛區豎立告示或大幅橫額，提供收集個人資料聲明的資訊及聯絡資料。
負責任地使用車廂攝錄機：
資料使用者應：
- 就持續攝錄提供充分理據；
- 通知乘客車廂內設有車廂攝錄機及其功能；
- 確保錄影片段透過實質及技術措施妥善保管，以防未經准許的或意外的查閱或複製；及
- 如何處理及保留紀錄：
(i) 制訂個人資料保留政策，訂明錄影片段的保留期限；
(ii) 在沒有事故發生或沒有收到事故報告的情況下，適時刪除含有個人資料的錄影片段。
有關《指引》的詳細內容，請按此瀏覽個人資料私隱專員公署網站。
#要聞
