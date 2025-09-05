六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！
小朋友們開學了，作為忙碌的父母，早晨的時間就更加緊迫。又要靚又要快又要營養均衡？冇問題！Yahoo Tech 為各位媽媽搜羅了 5 款超實用早餐小家電低至 HK$126 ，輕鬆搞定孩子的美味早點，天天不同款式，讓你天天多睡半小時不是夢！
Gemini 6 合 1 早餐機
Gemini 6 合 1 早餐機集蒸、煮、炒、三文治烘烤機於一身，輕鬆準備健康美味的早餐。其食品級不粘烤盤與煎鍋易於清潔，獨立控制的烘烤機和煮食鍋可同時運行，節省時間。烘烤機配備30分鐘倒數計時器，而煮食鍋則有兩段火力選擇，無論是快速煮沸還是慢燉，都能輕鬆應對。此外，過熱安全保護功能確保使用安全。配件包括玻璃蓋、蒸籠、蒸煮架和煎鍋，是每位懶人媽媽的救星！
Ahaa 特價 HK$648 ｜原價 HK
$1,598
Gemini 4 合 1 窩夫機
Gemini 4 合 1 窩夫機具備多種功能，能輕鬆製作美味的三明治、窩夫餅、冬甩和小蛋糕。設計帶有鎖定按鈕和 0-15 分鐘的定時器控制，方便精確掌握烹飪時間。其直立存放設計節省空間，並配備可拆卸的不沾塗層煎盤，清潔更加輕鬆。
Ahaa 特價 HK$318 ｜原價 HK
$768
BRUNO 多功能熱湯豆漿機
Bruno 多功能熱湯豆漿機專為 1-2 人設計，容量為 350ml，完美滿足小家庭的需求。配備高效能 DC 靜音摩打，每分鐘可達 17000 轉，確保快速且靜音的攪拌效果。獨特的設計允許在攪拌過程中同時加熱，輕鬆在25分鐘內輕鬆完成豆漿、熱湯、西湯和沙冰等多種飲品。
Fortress 特價 HK$349 ｜原價 HK
$698
Black Bear 三層電蒸鍋連腸粉盤(14升)
Black Bear 電蒸鍋不僅可蒸食物，還配備腸粉盤，擁有 3 層大容量蒸架，能同時蒸煮大量不同食材，滿足全家需求。觸控式操作面板設計，提供多項預設蒸煮功能，包括雞蛋、雜糧、蔬菜、魚類、海鮮、肉類和包點，讓烹飪變得更加方便和多樣化。此外，超長 24 小時預約功能和最長 5 小時保溫時間，確保隨時能享用熱呼呼的蒸煮食物。
Fortress 特價 HK$569 ｜原價 HK
$1,139
小米多士爐
多士爐擁有 35mm 寬槽設計，適合各種厚度的麵包，無論是薄片還是厚片都能輕鬆烘烤。配備可折疊的吐司架，方便烘焙各類麵包，加上滑出式碎屑托盤讓清理碎屑變得簡單，保持廚房整潔。
Fortress 特價 HK$126 ｜原價 HK
$149
