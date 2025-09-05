Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！

小朋友們開學了，作為忙碌的父母，早晨的時間就更加緊迫。又要靚又要快又要營養均衡？冇問題！Yahoo Tech 為各位媽媽搜羅了 5 款超實用早餐小家電低至 HK$126 ，輕鬆搞定孩子的美味早點，天天不同款式，讓你天天多睡半小時不是夢！

Gemini 6 合 1 早餐機

懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！

Gemini 6 合 1 早餐機集蒸、煮、炒、三文治烘烤機於一身，輕鬆準備健康美味的早餐。其食品級不粘烤盤與煎鍋易於清潔，獨立控制的烘烤機和煮食鍋可同時運行，節省時間。烘烤機配備30分鐘倒數計時器，而煮食鍋則有兩段火力選擇，無論是快速煮沸還是慢燉，都能輕鬆應對。此外，過熱安全保護功能確保使用安全。配件包括玻璃蓋、蒸籠、蒸煮架和煎鍋，是每位懶人媽媽的救星！

Ahaa 特價 HK$648 ｜原價 HK $1,598

立即購買

Gemini 4 合 1 窩夫機

懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！

Gemini 4 合 1 窩夫機具備多種功能，能輕鬆製作美味的三明治、窩夫餅、冬甩和小蛋糕。設計帶有鎖定按鈕和 0-15 分鐘的定時器控制，方便精確掌握烹飪時間。其直立存放設計節省空間，並配備可拆卸的不沾塗層煎盤，清潔更加輕鬆。

Ahaa 特價 HK$318 ｜原價 HK $768

立即購買

BRUNO 多功能熱湯豆漿機

懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！

Bruno 多功能熱湯豆漿機專為 1-2 人設計，容量為 350ml，完美滿足小家庭的需求。配備高效能 DC 靜音摩打，每分鐘可達 17000 轉，確保快速且靜音的攪拌效果。獨特的設計允許在攪拌過程中同時加熱，輕鬆在25分鐘內輕鬆完成豆漿、熱湯、西湯和沙冰等多種飲品。

Fortress 特價 HK$349 ｜原價 HK $698

立即購買

Black Bear 三層電蒸鍋連腸粉盤(14升)

懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！

Black Bear 電蒸鍋不僅可蒸食物，還配備腸粉盤，擁有 3 層大容量蒸架，能同時蒸煮大量不同食材，滿足全家需求。觸控式操作面板設計，提供多項預設蒸煮功能，包括雞蛋、雜糧、蔬菜、魚類、海鮮、肉類和包點，讓烹飪變得更加方便和多樣化。此外，超長 24 小時預約功能和最長 5 小時保溫時間，確保隨時能享用熱呼呼的蒸煮食物。

Fortress 特價 HK$569 ｜原價 HK $1,139

立即購買

小米多士爐

懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！

多士爐擁有 35mm 寬槽設計，適合各種厚度的麵包，無論是薄片還是厚片都能輕鬆烘烤。配備可折疊的吐司架，方便烘焙各類麵包，加上滑出式碎屑托盤讓清理碎屑變得簡單，保持廚房整潔。

Fortress 特價 HK$126 ｜原價 HK $149

立即購買

更多相關優惠：

👉VPN優惠｜NordVPN 激減 27 折，低至每月 $24 用足 27 個月

👉新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

👉Marvel 英雄強勢登陸 Casetify！聯手保護地球和你的電子裝備！

👉返校優惠2025｜Samsung AI 4K 電視七折勁減，送掛牆連安裝，升級家電迎新學年！

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk