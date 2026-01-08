天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
懶人福音！教你搭雙層開篷巴士玩盡東京！SKY HOP BUS 隨上隨落攻略 (附路線圖+慳錢大法)
Plan 緊東京 trip？係咪諗起要喺複雜嘅地鐵網絡左穿右插，行到腳都跛就覺得頭痛？想唔想試下用一個全新嘅 high-angle 視角，chill住吹風，將東京嘅繁華街景一次過睇晒？
今次 Trip.com 就強烈推介你呢個東京自由行神器——SKY HOP BUS TOKYO 雙層開篷觀光巴士！一張飛在手，你就可以喺指定時間內，喺三條黃金路線上面 無限次隨上隨落 (Hop-on Hop-off)，想喺邊個站落車就落車，玩夠再跳上下一班車繼續行程。告別逼地鐵、告別迷路，真正實現「My Pace」旅行，輕鬆玩盡東京！
點解 SKY HOP BUS 係遊東京嘅神隊友？
呢個「隨上隨落」巴士唔單止係交通工具，佢嘅四大優勢，絕對可以令你嘅旅程體驗即刻 level up！
1. 360°無死角開篷靚景，打卡影相無得輸！
坐喺開篷嘅上層，視野完全無遮擋！無論係仰望高聳入雲嘅摩天大廈，定係近距離感受澀谷十字路口嘅震撼人潮，所有靚景都一覽無遺。絕對係你影靚相、拍 IG Story 嘅最佳位置！
2. 戴住耳機聽故仔，唔再走馬看花
巴士上提供多國語言語音導覽（有中文㗎！），戴上耳機就可以聽住沿途景點嘅歷史故事同得意趣聞。唔再係齋睇唔知點解，旅程即刻變得有深度！
3. 3條黃金路線，玩晒東京精華
紅、藍、綠三條路線，精心規劃過，串連起超過14個必去景點，由傳統嘅淺草、到潮流嘅澀谷、再到未來感嘅台場，無論你係咩 style 嘅旅人，總有一條線啱你！
4. 真正嘅 My Pace！想落就落，玩夠再上車
一張 pass 在手，三條線任你搭，每個站都可以自由上落。見到鍾意嘅地方，即刻跳落車慢慢行；玩到攰，就跳上車坐下休息睇風景。行程彈性度超高，完全由你話事！
Trip.com 用家真實心聲 (4.3/5.0分):
「我搭了藍色線最晚的班次，為了看東京鐵塔🗼晚上的景色，車上可以從不同角度欣賞，我也拍到美美的照片～非常開心🥰」
三條黃金路線點揀好？逐條同你拆解！
【紅線 Red Line】穿梭古今！淺草、晴空塔、秋葉原一次過 K.O.
想感受東京嘅傳統與現代交融？紅線就最啱你！帶你由江戶風情嘅下町，直闖動漫電器聖地！
必落車站 #1：淺草寺
嚟到東京點可以唔去淺草寺同個巨型「雷門」燈籠打卡？行下熱鬧嘅仲見世商店街，掃街食人形燒同炸饅頭，感受最地道嘅日式風情。
必落車站 #2：東京晴空塔 (Tokyo Skytree)
高 634 米嘅東京新地標！上展望台可以 360 度俯瞰整個關東地區，天氣好仲望到富士山！塔下面嘅商場「晴空鎮」都超好行，食買玩一應俱全。
必落車站 #3：上野公園
一個站滿足你幾個願望！公園本身係賞櫻名所，入面仲有東京國立博物館、上野動物園等多個文化設施。行完可以順便去埋旁邊嘅「阿美橫丁」，感受地道市集嘅熱鬧氣氛。
必落車站 #4：秋葉原 (末廣町)
動漫迷同電器控嘅天堂！呢度除咗有最新嘅電子產品，仲有數之不盡嘅模型店、漫畫店同女僕 Cafe，準備好你嘅銀包就得！
【藍線 Blue Line】無敵海景！玩轉東京鐵塔、銀座、台場
呢條線沿住東京灣行駛，帶你睇盡經典地標同現代化嘅臨海景色，夜晚搭仲可以睇埋夜景，超浪漫！
必落車站 #1：東京鐵塔
雖然有咗晴空塔，但紅白相間嘅東京鐵塔喺好多人心目中依然係無可取代嘅經典！夜晚亮燈後更加靚。附近嘅增上寺係少有可以將古寺同鐵塔一齊影入鏡嘅絕佳打卡位！
必落車站 #2：築地・銀座
想食好西？去「築地場外市場」就啱啦！雖然批發市場搬咗，但呢度依然有超多新鮮壽司、玉子燒等你嚟食。食飽飽之後，就可以去旁邊嘅貴婦區「銀座」，Window shopping 各大名牌，感受奢華氣氛。
必落車站 #3：台場
東京灣上嘅人工島，食玩買嘅集中地！DiverCity 門口嘅實物大獨角獸高達、富士電視台、彩虹橋都係必睇景點。黃昏時分喺海邊睇日落同夜景，絕對係旅程嘅 highlight！
【綠線 Green Line】潮人必搭！直擊新宿、澀谷潮流心臟
想感受東京最 real、最年輕嘅脈搏？新增嘅綠線就係為你而設！專攻東京兩大潮流發信地——新宿同澀谷！
必落車站 #1：新宿
呢度唔單止係交通樞紐，仲係集商業、娛樂於一身嘅不夜城。可以上「東京都廳舍」免費睇夜景，或者去「新宿御苑」呢個城市綠洲抖下氣，感受繁華與寧靜嘅強烈對比。
必落車站 #2：澀谷
嚟到澀谷，一定要去體驗下「澀谷十字路口」萬人過馬路嘅震撼場面！附近仲有潮人必去嘅原宿竹下通，同埋可以洗滌心靈嘅「明治神宮」，動靜皆宜。
想玩得更 Pro？其他巴士選擇
SKY Duck（水陸兩用巴士）
想玩啲激啲嘅？呢架巴士識得由陸地直接衝落水，變身做觀光船！帶住小朋友去玩實好開心！
哈多巴士（Hato Bus）
日本老字號觀光巴士，提供好多唔同路線，仲有專業導遊講解，適合想深度遊嘅朋友。
點樣買飛？跟住做就得！
想輕鬆買到 SKY HOP BUS 嘅車飛？上 Trip.com 訂就最穩陣又方便！
票券種類 & 參考價錢：
一日券 (24小時): 成人約 4,800円
兩日券 (48小時): 成人約 6,000円
(最新價錢請以 Trip.com 預訂頁面為準)
預訂流程超簡單：
上 Trip.com 預訂： 揀好你要一日券定兩日券，然後完成付款。
收電子憑證： 成功預訂後，你會即刻收到個 QR Code 電子憑證。
指定地點換飛： 到東京後，去指定嘅兌換點 (例如丸之內三菱大廈)，show 個 QR Code 就可以換到實體車票。
開始旅程： 拎住張實體飛，就可以喺任何一個巴士站跳上車，開始你嘅旅程啦！
醒你幾個 Pro-Tips，玩盡張 Pass！
睇準時間，唔好送車尾： 巴士班次間隔比較長 (約30-60分鐘一班)，落車前記得睇下站牌寫嘅下一班車時間，plan 好自己嘅遊覽時間，唔好浪費時間等車。
坐上層記得做足準備： 夏天記得帶帽、太陽眼鏡同搽防曬；冬天就要著夠衫、帶頸巾保暖，咁就咩天氣都唔怕啦！
揀啱時間上車： 朝早搭車光線好，影相靚啲；黃昏時分搭藍線，就可以睇到超靚嘅東京灣日落同夜景！
出發前 Check 景點開放時間： 決定落車去某個景點前，最好上網 check 下佢嘅開放時間，廢事摸門釘！
東京觀光巴士 | 東京住宿推介
揀啱酒店，旅程就成功咗一半！以下係幾間 Trip.com 用家高分推介嘅酒店！
