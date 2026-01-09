龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
懶人必學！睡覺也能「偷偷變美」的3個方式！把夜晚變成你的修護加速器
白天保養再認真，只要一晚沒睡好，隔天氣色、狀態還是很誠實>_<！其實真正影響肌膚、髮絲與細節狀態的關鍵時段，往往不是早晚那幾分鐘，而是關燈入睡後的整段夜晚。正因為夜間是修護力與吸收力最活躍的時候，只要選對「睡眠型保養」，就能在什麼都不多做的情況下，把變美這件事默默完成。
想把夜晚變成高效率保養時段，臉部一定是第一步。來自肌研的「極潤金緻保濕晚安精華凍膜」，就是專為夜間修護設計的懶人型保養！洗臉後薄擦一層就能直接睡，凝露質地會在肌膚表面形成鎖水膜，搭配品牌經典的8重玻尿酸配置，讓補水與鎖水在整個睡眠過程中持續進行；隔天醒來，乾燥感被撫平，肌膚澎潤度與透亮感都更穩定，很適合生活節奏快、但又不想放過夜間黃金時段的人。
很多人保養只顧臉，卻忽略雙手其實更容易暴露疲態…指緣乾裂、倒刺一多，整體精緻度立刻扣分！OPI推出的「植萃全效夜間修護指緣霜」，就是把夜間修護概念延伸到指尖，睡前在指緣與特別乾燥的部位取適量塗抹，利用夜間油封浸潤、鎖住肌膚油水養分。添加乳木果、荷荷芭、摩洛哥堅果及酪梨油等配方的質地滋養但不黏膩，連續使用後，指緣邊緣會明顯變得平滑柔嫩，是那種默默讓雙手看起來更好看的細節型保養。
最後別忘了~頭髮在睡覺時同樣承受摩擦與乾燥的消耗，夜間護髮做對了，隔天整理真的差很多。ORIBE的「不可一世超導晚安修護髮膜」，主打在熟睡過程中可深層修復受損髮絲，創新乳霜質地能快速吸收、不沾枕頭，讓修護在無形中完成；隔天醒來，髮尾柔順度與整體光澤感都更明顯，髮絲狀態自然在線，連早上造型時間都能跟著縮短。
