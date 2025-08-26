懶理魏如萱奪愛風波 「正宮」比堅尼晒青春肉體

美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
其他人也在看
44歲范冰冰現身街頭引爆圍觀！為新劇「狂增胖10kg」仍超美 網驚嘆：還是女神
44歲的大陸女星范冰冰近日驚喜現身馬來西亞街頭，立刻掀起圍觀熱潮！她身穿一襲珊瑚粉色背心搭配短褲，造型清爽俐落，襯托修長比例。雖然為了新角色刻意增重約10公斤，但她依舊膚質透亮、身材豐潤而不失優雅，凍齡狀態驚豔眾人，網友直呼：「根本吃了防腐劑！」姊妹淘 ・ 12 小時前
27歲華裔女「抖音炫富片」吸粉400萬！網友追看豪宅珠寶日常
在Becca的影片裡，總能看到她拎著各式名牌精品包、手上滿滿鑽戒與珠寶，甚至隨口分享「香奈兒、迪奧婚鞋購物日常」、「豪宅挑選經歷」，看似隨意卻句句充滿奢華氛圍。粉絲直呼：「看妳的影片好療癒，就像窺探上流社會的平行時空！」其實Becca的背景一點也不簡單！她的父母馬...styletc ・ 12 小時前
王鶴棣被爆拍拖10年神秘女友 27分鐘酒店吵大鑊錄音曝光
【on.cc東網專訊】內地頂流男星王鶴棣被爆有交往10年女友，一名網友近日突然Po出一段27分鐘音檔，稱在新疆某酒店房間門外，錄到「王鶴棣在和談10年的女友吵架聲音很大」，讓這名網友氣得「粉轉黑」爆料。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
小貓誤闖老虎園 被咬死影片瘋傳 中國青海省動物園：飼養員曾干預誘離｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 位於中國青海省的西寧青藏高原野生動物園，周一（25 日）時有遊客發現，一隻貓咪誤入虎園後被老虎咬死，相關影片在網上瘋傳，不少網民表示不忍，同時呼籲園方應加強管理。事件引發關注，園方今日回應指，涉事貓咪為流浪貓，非遊客攜帶，飼養員曾多次干預嘗試引導誘離老虎，目前貓屍已做無害處理。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
全球首次發現 橙色護士鯊驚現加勒比海
遠看像條錦鯉，近看才發現是條鯊魚。哥斯達黎加 Tortuguero 國家公園附近的加勒比海，一位釣魚友去年釣獲一條橙色的護士鯊，大感驚奇。這種顏色的鯊魚至今就只有這一條，過往從沒記錄過。科學家相信，奇特的橙色是源於一種名為黃變症（xanthism）的罕見皮膚變異；當深色素缺失，黃色或橙色就會突出。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
麻雀樂團 25集劇情懶人包︳李佳芯離巢之作 譚俊彥 郭柏妍 姜大衛 主演
李佳芯離巢之作 譚俊彥 郭柏妍 姜大衛 主演Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
懲教人員壁屋監獄外遇襲案 一男子潛逃10個月後落網
【Now新聞台】一名懲教人員去年遭人用硬物襲擊，警方在內地公安協助下拘捕一名潛逃10個月的本地男子，本案累計14人被捕。該名25歲本地男子被帶到壁屋監獄外候車處重組案情，警方以人偶假扮當天受襲的懲教人員，相信疑犯有份施襲。案發去年11月1日，一名休班懲教人員在壁屋監獄外被人用硬物襲擊，身體多處受傷，手腕骨折，13人去年先後被捕，其中8人已被落案起訴，警方相信仍有兩人在逃。 #要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
警方打擊非法放債及收數活動 拘捕29人
【Now新聞台】一間持牌財務公司涉嫌非法放債及指使青少年進行收數活動，警方拘捕29人。 警方在行動中檢獲約82萬元現金、超過2400份借貸文件、電腦及手提電話等證物。深水埗警區收到情報，上周一搜查油麻地一間持牌財務公司，發現公司的借貸遠高於法定年利率的48%。公司戶口在半年內 有逾6000萬元交易紀錄，又用淋紅油、滋擾電話等手段追債。整個行動拘捕23男6女，介乎15至69歲，涉嫌無牌放債、刑事恐嚇、刑事毀壞及洗黑錢等。深水埗警區反三合會行動組高級督察劉宏志：「一般他們吸引市民的手法為快速批核貸款，借錢期間借貸人只需要到財務公司花十多分鐘的時間，或直接透過電話、社交媒體提供自己的個人資料，便可以完成借貸，在短時間內批核現金。但借貸過程中，犯罪集團會以不同的藉口，例如手續費或轉介費等為由，扣取借貸人的貸款金額。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
屯門謀殺案拘 13 人｜滙豐遭證監會罰 420 萬｜向太豪氣加贍養費 20 倍｜8 月 26 日・Yahoo 晚報
晚安！今日係 8 月 26 日，星期二。天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區或有狂風雷暴，氣溫介乎 28 至 34 度，日間部分時間酷熱，最高紫外線指數約 11，屬極高水平，市民外出要注意防曬及多補水。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
嶺大學生會迎新營因「不可抗力因素」取消 不同場地以維修、水浸等取消預約︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】嶺南大學學生會今日（26 日）晚上宣布，原定於 8 月 29 日至 31 日舉行的迎新營因場地方不可抗力因素取消，無法如期舉辦。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
Blue Bottle Studio｜Blue Bottle Studio 10月登陸香港 預約制頂級咖啡體驗
Blue Bottle Studio登陸香港！由Blue Bottle Coffee打造的全球巡迴頂級咖啡體驗企劃「Blue Bottle Studio」將於10月登陸香港！Yahoo Food ・ 13 小時前
港珠澳大橋截查私家車 海關檢獲兩隻懷疑非法進口幼貓 市值約 3 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港海關昨日（25 日）在港珠澳大橋香港口岸破獲一宗涉嫌利用跨境私家車非法進口動物案件，檢獲兩隻懷疑非法進口的幼貓，估計市值約 3 萬元。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
以巴戰爭⎮ 女攝記不滿路透社助紂為虐 怒剪記者證割席
路透社攝影記者 Valerie Zink 今日（26 日）在社交平台貼文，展示一張被剪成兩邊的路透社記者證。效力路透八年的她說，此刻已不可能與路透社維持關係，理由是這間通訊社擔綱着促使及合理化加沙 245 名記者被殺的角色。她虧欠了身在巴勒斯坦的同事，希望能藉此向勇敢的同業致敬。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
53歲吳美珩「古典美人」罕見露面！與Do姐鄭裕玲、顧紀筠、宣萱好姊妹們「六美聚首」，真實的美貌與智慧並重
近日，鄭裕玲分享合照，指在努力兩年半後，和好友們終於能齊腳見面，而她的好友們包括顧紀筠、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤。合照不但令人驚訝，走智慧路線的人身邊都是同頻的朋友，也驚訝這六人確是美貌與智慧並重，無論外表或腦袋，經過年月都更好看，皆因人人都有各自的保養法。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
AirPods Pro 3 又變今秋登場？Max 銷量不上不下，新品遙遙無期
原本據稱要拖到 2026 年才會到來的 AirPods Pro 3 現在又被傳會在今秋登場，彭博的 Mark Gurman 表示這款新耳機會是 Apple 接下來新品陣容的一部分。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前