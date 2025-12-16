懷孕歧視︱平機會代表女士入稟控告前僱主 涉產假後減花紅及投訴後遭解僱︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】平機會今日（16 日）根據《性別歧視條例》，代表一名女士向區域法院提出法律訴訟，指控前僱主涉及懷孕歧視及使人受害歧視。

投訴後約三星期後即被解僱

答辯人為一間資產管理公司。事主在公司任職逾 7 年，期間由合規經理獲擢升為合規部主管，並曾獲加薪，工作表現一直被視為令人滿意。事主在 2022 年放產假後，公司大幅削減事主同年的年度酌情花紅，事主因此認為僱主對她作出懷孕歧視。

事主其後向公司表示，已就事件向平機會提出懷孕歧視投訴，約 3 星期後即被解僱。由於投訴與解僱的時間相距甚近，事主相信，公司基於該懷孕歧視投訴，而使她遭受歧視。

22 年至 24 年接 227 宗懷孕歧視投訴

平機會表示，把個案提交法庭處理，旨在加深公眾對《性別歧視條例》下在職懷孕女性權利的認識，並提醒僱主，懷孕歧視及使人受害歧視行為均屬違法，或須承擔嚴重法律後果。

廣告 廣告

平機會指出，在根據《性別歧視條例》接獲的投訴中，僱傭範疇的懷孕歧視屬最常見類別之一。於 2022 年至 2024 年期間，平機會共接獲 227 宗懷孕歧視投訴，佔同期整體條例投訴約 20 %，當中逾 9 成發生於僱傭範疇。此外，同期亦接獲 7 宗涉及因懷孕歧視投訴而遭受使人受害歧視的個案。

《性別歧視條例》訂明，若僱主基於僱員懷孕及或相關產假，而令該僱員受到不利對待或較差待遇，均有可能構成違法歧視；若僱主因僱員作出受條例保障的行為，例如向平機會提出懷孕歧視投訴，而對僱員給予較差待遇或作出解僱，亦可能構成違法使人受害歧視。