懷孕7個月真實體態曝光！劉品言食慾太好
[NOWnews今日新聞] 劉品言目前懷孕近7個月，食慾很好的她今（6）日在IG更新孕婦日記，PO出全身照，除了肚子變大之外，可見她的腳踝還是很纖細，她笑說目前彌月禮已經試吃第三輪了，但還是有認真做運動，直呼肚子裡的寶寶也會盯著她運動的。
劉品言孕婦日常曝光！身材依舊纖細
劉品言在IG分享孕婦生活照，只見她穿著粉色洋裝，氣色顯得更加紅潤，除了肚子變大之外，雙腳的腳踝還是很纖細，不像許多孕婦到後期會有水腫的問題，劉品言說，「孕婦吃很好，好像也有點怕太好」、「彌月禮試吃已經第三round 了，廠商的愛真甜密」。
除了吃美食之外，劉品言也著迷人類圖，運動也沒因為懷孕停下，「我繼續努力動起來，運動不間斷，人在做，波在看。」笑說寶寶也在她肚子裡監督她運動。
劉品言突宣布懷孕 媽樂喊省300萬
劉品言曾提及懷孕時，第一時間就先通知媽媽這項好消息，據悉，劉媽媽在一直很希望她生小孩，就算找精主也可以，不過到美國找精主，費用高達300萬，所以媽媽在得知她懷孕時，高興直喊「省了300萬」，還高興到忘記問孩子的爸爸是誰，直到跟女兒分開2小時後，才想起要問這件事。
