懷孕7個月真實體態曝光！劉品言食慾太好

▲劉品言懷孕7個月，自嘲食慾太好，已經試吃第3輪的彌月禮了，但她的腳踝還是很纖細。（圖／翻攝自IG@esther88）

[NOWnews今日新聞] 劉品言目前懷孕近7個月，食慾很好的她今（6）日在IG更新孕婦日記，PO出全身照，除了肚子變大之外，可見她的腳踝還是很纖細，她笑說目前彌月禮已經試吃第三輪了，但還是有認真做運動，直呼肚子裡的寶寶也會盯著她運動的。

▲劉品言懷孕腳踝依舊纖細。（圖／翻攝自IG@esther88）

劉品言孕婦日常曝光！身材依舊纖細

劉品言在IG分享孕婦生活照，只見她穿著粉色洋裝，氣色顯得更加紅潤，除了肚子變大之外，雙腳的腳踝還是很纖細，不像許多孕婦到後期會有水腫的問題，劉品言說，「孕婦吃很好，好像也有點怕太好」、「彌月禮試吃已經第三round 了，廠商的愛真甜密」。

除了吃美食之外，劉品言也著迷人類圖，運動也沒因為懷孕停下，「我繼續努力動起來，運動不間斷，人在做，波在看。」笑說寶寶也在她肚子裡監督她運動。

劉品言突宣布懷孕 媽樂喊省300萬

劉品言曾提及懷孕時，第一時間就先通知媽媽這項好消息，據悉，劉媽媽在一直很希望她生小孩，就算找精主也可以，不過到美國找精主，費用高達300萬，所以媽媽在得知她懷孕時，高興直喊「省了300萬」，還高興到忘記問孩子的爸爸是誰，直到跟女兒分開2小時後，才想起要問這件事。

看更多劉品言相關新聞

連晨翔已知寶寶性別！劉品言懷孕母虧省300萬 他自豪：我很偉大

曾之喬消失4年鬆口：我也不想！自認不婆媽、對劉品言嫁誰沒興趣

更多 NOWnews 今日新聞 報導

江祖平再揭露第3位受害者！龔益霆：想要很正常 2年前狼行惹眾怒

《女人我最大》說江祖平翻舊帳遭炎上！道歉仍難平眾怒：諷刺至極

江祖平遭下藥性侵拍不雅片！龔益霆用鎮定劑迷暈她 還跟親友視訊