懷舊理髮廳遇上極簡咖啡館 Quico五週年打造跨時空體驗空間

當六七十年代香港懷舊理髮廳的霓虹光影，遇上當代極簡咖啡空間的簡約美學，會碰撞出怎樣的火花？本地造型品牌Quico迎來五週年誌慶，選址尖沙咀K11 Musea的Ukiyo Café，打造一場為期兩週的限定主題體驗。從復古打卡位到創意港式下午茶，再到專業造型產品示範，Quico將品牌核心理念「Make it Simple」演繹得淋漓盡致，邀請大家一同走進這個充滿懷舊情懷與現代設計感的美學空間。





穿越時空的理髮美學

步入活動現場，彷彿穿越時光隧道回到昔日香港街頭的理髮店。入口處的主題背景板以鮮明設計突出「Cafe X 理髮造型店」的跨界概念，而場內則劃分為多個打卡熱點：懷舊打卡區重現舊日理髮廳的復古氛圍，霓虹燈招牌和「靚爆鏡」等經典元素讓人忍不住按下快門；緊貼潮流的「Quico人生四格相機」結合品牌標誌性設計，讓你輕鬆拍出趣味瞬間。產品展示區陳列最新造型工具，更設有扭蛋機讓購物顧客抽獎，有機會贏取Quico造型器；經典下午茶區則以復古風格呈現期間限定聯乘餐點，整個空間完美詮釋品牌「簡約理髮」的精神。​

創意港式下午茶喚醒集體回憶

為配合五週年主題,Quico與Ukiyo Café聯手炮製期間限定下午茶套餐（11月14日至30日供應）。套餐靈感源自經典港式飲品，將港式奶茶、阿華田、好立克等集體回憶化作精緻甜點：港式奶茶麻糬窩夫、港式奶茶雪糕、阿華田奶凍配好立克醬，還有特調紅豆冰拿鐵，每一口都是濃厚的本土情懷。惠顧套餐更可獲贈限量版Quico Doo公仔一套、Quico行李牌及全線產品75折優惠卡，從味覺到造型體驗一應俱全。​





專業造型示範 五分鐘搞定完美髮型

活動首日的媒體及會員專場上，Quico代表分享品牌五年發展歷程，並由專業造型師即場示範熱賣產品。「Q-Travel 遠紅外線負離子無線造型梳」展示如何在五分鐘內打造出顯高顱頂的日常髮型，無論日常造型或旅行使用都輕鬆應付。新推出的「HairEssence風筒」結合納米級霧化科技與抗毛躁離子浴，現場示範如何在吹髮同時完成2分鐘精油髮絲修護，讓秀髮在極靜操作下依然柔順亮澤。另一明星產品「InstaCurl 32mm自動捲髮器」展示其「一推・一轉・完美變換」的直觀操作，即使捲髮新手也能實現零拉扯、防纏繞的專業級效果，配合4層修護亮髮陶瓷塗層，締造富光澤的捲曲線條。





Quico 聯乘Ukiyo Café「Make it Simple」

日期：即日起至11月30日

地址：尖沙咀K11 Musea 6樓610號舖Ukiyo Café