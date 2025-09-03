懷舊甜蜜新滋味！ICC慶祝13周年，推出亞洲風情秋季限定

還記得小時候最愛的那支益力多嗎？或是家人親手搓製的湯圓？來自新加坡的人氣雪糕品牌The Ice Cream & Cookie Co. (ICC)，將這些童年回憶通通化作令人驚艷的創意雪糕，為慶祝13周年推出全新秋季系列，讓你在每一口中重溫最甜蜜的時光。





東西融合的味蕾驚喜

ICC這次的秋季系列真是別出心裁，將亞洲傳統甜品與西式雪糕巧妙結合。其中最令人期待的，莫過於「薑汁雪糕黑芝麻湯圓」這道創意十足的甜品。想像一下，溫熱的黑芝麻湯圓遇上清涼的薑味雪糕，冷熱交織的口感體驗絕對讓你印象深刻。再淋上香濃的黑芝麻醬，薑糖的辛香與黑芝麻的濃郁完美融合，每一口都是驚喜。

而那款色彩繽紛的「草莓益力多雪糕」，更是直接喚起了大家的童年記憶。成熟草莓的自然甜味配上益力多的酸甜奶香，鮮紅與雪白漸層交融出夢幻的粉紅色調，不只是視覺享受，更是味蕾的懷舊之旅。





咖啡控也有專屬選擇

喜歡咖啡的朋友別錯過「黑芝麻麻糬拿鐵」，無論冷熱都各有風味。冷飲版本底部鋪著光滑的米麻糬糊，與日本黑芝麻醬完美融合；熱飲版本則在上方放上小塊麻糬，為溫暖的飲品增添趣味嚼勁。每一杯都能感受到濃郁的黑芝麻香氣與麻糬的Q彈口感。





13周年慶典不容錯過

ICC的13歲生日可是有滿滿驚喜等著大家！9月13日下午1點開始，他們將免費贈送300份迷你雪糕，數量有限先到先得。更棒的是，整個9月從9日到30日，所有雪糕、曲奇和雪糕蛋糕都能享有$13的折扣，這個Lucky 13真的超有誠意！

除了旗艦店的限定系列，ICC也在擴展更多通路選擇。9月22日起，YATA將推出6種優質雪糕口味，包括草莓益力多、黑巧克力、北海道雲呢拿、泰式奶茶麻糬、茉莉白巧克力和焦糖脆脆，每一款都融入亞洲靈感與高品質食材。

而在全港超過600間7-Eleven，現在也能買到全新的「薄荷巧克力迷你杯」。這款清新口味將涼爽薄荷與豐富巧克力片結合，採用減糖配方並添加腸道友好的益生元，讓你享受甜蜜的同時也兼顧健康。