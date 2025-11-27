戀情曝光！上位新星Glen Powell與性感女星親密共舞

【on.cc東網專訊】最近主演《逃亡遊戲》（The Running Man）的美國男星Glen Powell一直被視為「湯告魯斯接班人」，而事業愛情兩皆得意，37歲的Glen最近被傳與28歲美國性感女星Michelle Randolph撻着。

Glen與Michelle日前被影到於美國德州一酒吧約會，期間更被影到於酒吧內跳舞。事後2人共舞片段於網上瘋傳，她們於舞池上相擁跳舞十分投入。其實上星期Glen主持長壽綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Live），做完節目後劇組為他慶祝時Michelle亦有在場，並一同大合照。Glen自出道以來其戀情一直備受關注，他曾與美國模特兒女星Gigi Paris拍過拖，之後他與女星性感女神Sydney Sweeney一度被傳撻着。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】