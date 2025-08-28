天文台：今晚 6 時至 8 時之間發一號戒備信號
戀愛潔癖超嚴重！這3大星座一旦認定你，眼裡就容不下一粒沙
獅子座
獅子看似豪爽大方，但在愛情裡卻極度執著！一旦認定了你，就絕不容許第三人介入。別被表面的大度騙了，其實他只是強裝不在意。你和異性多聊幾句、點讚互動太頻繁，獅子都可能立刻黑臉！雖不會要求你時刻報備，但一定要給足安全感。獅子屬於「我要的只有你」的類型，同時也要求你「眼裡只有我」。一旦察覺你的心動搖，獅子也能瞬間抽離，冷漠到底。
天蠍座
天蠍是戀愛潔癖的「狂魔等級」！愛得徹底，也要求絕對專一。哪怕只是看似無害的曖昧或禮貌性互動，在天蠍眼中都是危險訊號。他可能不馬上挑明，但心裡已經默默扣分。模糊態度、搖擺不定，全都不合格！只要你一旦讓天蠍懷疑，信任就難以重建。但若你始終堅定，天蠍便會全心全意、死心塌地。否則，他轉身斷聯，冷到你懷疑人生。
牡羊座
牡羊看起來大剌剌，好像不在乎，但其實對感情超級認真！一旦投入，他會把你當作「唯一」。牡羊雖是戀愛腦，卻是「潔癖型戀愛腦」：希望你眼中也只有他。若你對別人過度熱情，牡羊馬上炸毛，甚至直接攤牌：「你到底什麼意思？」這種敏感其實源於在乎。想和牡羊走長久，最重要就是專一又明確。你越堅定，他越黏人；你若猶豫，牡羊立刻抽身，絕不拖泥帶水！
