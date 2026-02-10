戀愛等高線 ｜記錄單身男女素人戀愛花火期間不得透露年齡職業 誓要做一個「最TRUE HEART的陀地戀愛真人騷」

節目將集合11位對愛情有強烈渴望的單身男女，以「另類的媒介」：「山」去觸發並記錄各式各樣、時冷時熱的戀愛花火，與觀眾探討情為何物的同時，也致力令參加者有情人終成眷屬。

這趟沿著山脈等高線起起伏伏的戀愛奔走，選址在南美的秘魯和厄瓜多爾舉行，途經萬壑千巖：包括被譽為天空之城的馬丘比丘、壯麗奇特的秘魯彩虹山、還有地球上最接近外太空表面的最高點欽博拉索山峰。由熱帶山谷走到荒野雪原，誓要做一個「最TRUE HEART的陀地戀愛真人騷」。

播出的首集，《戀愛等高線》率先揭曉4男3女單身素人參加者，包括男士：蔡銘匡（Marco）、陸維德（Wade）、許峻謙（Anthony）、譚孝良（孝良），以及女士：郭子欣（Tracy）、賀嘉琪（Kitty）、曾睿彤（Maya），幾位參加者分別自我介紹興趣和參加節目的目的，各有特色。

製作組於秘魯庫斯科武器廣場周邊埋伏，紀錄幾位參加者首次互相見面的真實火花，初次見面，在對方心中留下好印象顧然重要，所以製作組亦溫馨提示參加者適度打扮。首位亮相的參加者是身穿黑色西裝的Marco，外型帥氣的他獨自走到廣場時，更引來遊客前來拍照，場面有趣。製作組問Maya想頒最差衣著獎畀邊位? Maya直指身穿灰色Hoodie的孝良：「有種喺屋企或者喺Hall度拎件褸就落街嘅感覺囉。」Maya更提到孝良在廣場初見面的小動作略顯礙眼：「我比較遲到，係最後出現嘅人，佢係咁喺度癢頂帽，係咁行嚟行去，好似對呢件事好不耐煩咁，因為其實如果你覺得曬，其實大家都曬緊。」

《戀愛等高線》拍攝中有3條規則：(1)不得透露自己的年齡及職業、(2)沒收手提電話，集中眼前事物、(3)節目中設有特定表白環節，參加者可向意中人表白，不論成敗，表白一方必須離開節目。上繳電話前，幾位參加者分別聯絡親朋好友，提醒對方不用擔心自己，唯獨孝良致電表哥時居然情不自禁地流下眼淚：「祝我無事無幹返到嚟，因為…啊…呢兩個禮拜辛苦你喇，幫我睇住阿囡（指寵物小狗）。」孝良表哥回應無問題兼互相說道I love you，場面溫馨。

記錄單身男女素人戀愛花火期間不得透露年齡職業 誓要做一個「最TRUE HEART的陀地戀愛真人騷」

