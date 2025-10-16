還在「戀愛腦」？「人間清醒」才是潮流，7個既浪漫又理智的約會目標清單，最後一個幫你相守關係更長久

你是否經常在想為甚麼總是遇不到「對的人」？又或者每段關係總是很快便結束或是不歡而散。一位紐約作家 Jillian Turecki 分享了一份「2025年的約會目標清單」，浪漫又不失理智。

每段感情都需用心經營，看完Jillian Turecki的分享後，嘗試讓我們放下舊有慣性，擁抱新的兩性關係目標，通過溝通與陪伴，與伴侶共創更深厚的情感。從此刻開始，許下心願：為愛情投入耐心：計劃一場約會，或寫感謝信給伴侶。愛情非一蹴而就，每小步皆是珍貴禮物。

「人間清醒」戀愛約會目標1. 多花點時間與另一半嬉戲遊玩

「創造更多樂趣，一起多點嬉戲。抽出時間一起體驗新事物，享受兩人之間的笑聲和傻氣。」當處於一段關係久了，可能二人之間少了初相識時一同嬉戲遊玩的時間，但要記得這是讓一段關係感到充滿活力和生機的關鍵，亦正是許多關係所需要的活力來源。因此，請好好花時間與另一半去嬉戲遊玩吧！

「人間清醒」戀愛約會目標2. 保持愛的熱情 主動創造浪漫

「保持愛的熱情」絕對是維持一段關係的必需因素。想像一下，多安排一些約會之夜，與伴侶在廚房裡輕緩起舞，同時學會更好地管理壓力—這些小舉動能讓愛情長久鮮活。為何這般重要？因為你我都明白，若放任不管，關係可能淪為短暫的3-6個月過客，毫無進展，最終只帶來枯燥與空虛，甚至讓你渴望更多。

愛情需要用心經營，而這些簡單的親密時刻，正是讓彼此心靈相連的秘訣。大家不妨與伴侶一起主動創造浪漫，重新點燃那份最初的心動吧！

「人間清醒」戀愛約會目標3. 一起解決問題而非把對方當成問題

讓我們一起學習「坐下來，與伴侶共同解決問題」，關鍵在於心態的轉變，是將你與伴侶視為戰勝問題的同盟，而非彼此對立。當衝突來臨，許多情侶常不自覺陷入「你對我、我對你」的僵局，但真正的愛情，是攜手對抗外在挑戰。試著在平靜時段坐下，坦誠溝通，攜手找出解決之道，這不僅能化解矛盾，更能深化彼此的信任，與伴侶一起構築更穩固的感情堡壘吧！

「人間清醒」戀愛約會目標4. 多擁抱、多牽手、多一起漫步

讓我們多一些溫暖的擁抱，多一些深情的牽手，還有一起漫步的時光，這些簡單動作能幫助你與伴侶共同調節情緒，舒緩緊張的神經。科學研究顯示，親密接觸如擁抱與牽手，能釋放催產素，讓雙方感到安心與連結。尤其在忙碌生活中，一起散步不僅拉近距離，更能讓心靈同步共振。試著從今天開始，與伴侶手牽手走出家門，感受愛情的治癒力量吧！

「人間清醒」戀愛約會目標5. 擺脫「修復」或「救贖」想法 陪伴才是最長情的告白

讓我們告別過去總想「修復」或「救贖」對方的習慣，轉而領悟，愛情是一場獨特的旅程，給予我們機會參與彼此的療癒，而這與強迫改變、拯救、依賴或自我放棄全然不同。真正的療癒，散發的是深深的同理心，不是改變對方，而是靜靜陪伴，理解彼此的脆弱與成長。這種溫柔的接納，才是愛情的最高境界。

「人間清醒」戀愛約會目標6. 大聲說出心中所想 愛就要坦誠溝通分享內心渴望

讓我們學會成為自己的忠實代言人，勇敢表達內心所需，以感受被愛的溫暖。愛情並非猜測遊戲，而是坦誠溝通的藝術，或許你需要更多陪伴，或是溫柔的鼓勵，這些需求值得被聽見。花點時間，你與伴侶促膝長談，誠實分享內心渴望，彼此的心靈因而更貼近。別害怕說出真心，因為真正的愛，始於理解與支持！

「人間清醒」戀愛約會目標7. 珍視伴侶如禮物 感恩相識相守

我們每天都要提醒自己：伴侶是珍貴的禮物，而非理所當然的存在。愛情是一場幸運的邂逅，值得我們每天抽空感恩，感謝彼此的相遇與選擇。或許在忙碌生活中，輕輕一句「謝謝有你」，就能讓愛情煥發新光，讓感恩成為愛情的日常旋律吧！

