Z世代戀愛觀：為何有男友卻感到老土又尷尬？不是不談戀愛而是不想被男生「綁定」
新世代已不再需要「男朋友」，甚至會為「有男友」而感到尷尬了嗎？近日歐美掀起「反異性戀霸權」的討論，指出現今 Z 世代認為「有男友」是一件老氣又「不帥」的事，上世代的兩性關係已不再「有型」。
新世代不再需要男友了嗎？戀愛未必比單身愉快！
自由作家 Chante Joseph 於美國時尚雜誌《Vogue》上發表《Is having a boyfriend embarrassing now?》文章，當中提到以往大家認為「單身就是失敗者」，但現在大家認為「為男友著迷」才是一件尷尬的事。如果另一半不能帶來「社會紅利」，又或根本不能提供情緒價值的話，倒不如享受單身生活更愉快。
單身不再是失敗者 為「男友」著迷很不帥！
文中提到「擁有男友已不再時尚」，而且「男友很常奪去女性的光芒」，成為 boyfriend-girl 即「依附在男友身邊的女生」讓人感到尷尬，男友也不再是定義「女性是否有魅力」的標準。Z 世代女生不再愛「被一個男生綁定」， 同時能體會單身生活的美好，更喜愛自由自在地尋在真愛。新世代的真愛已不限於異性，亦不再有「單身就是失敗」的標準，勉強地找個男友湊合，倒不如找個自己真正喜愛的人。
帖文下有許多精彩留言，例如「單身八年後，不再想整個生活都圍繞著男人了」、「愛自己更重要」、「懂得獨立才能真正明白如何相愛」，大家又認為「有男友很不帥」嗎？一起來討論吧～
相關文章：感情遇上「Brain Scramble」是什麼意思？Gen Z兩性關係流行用語，4步解決腦內思緒大爆炸｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
