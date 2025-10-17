《早霸王》月底壽終正寢 森美：完成歷史任務
一戀愛就分不開！這3大星座「最愛跟你黏TT」，只是待在家裡都能讓他幸福
單身時獨立灑脫，一談戀愛就成了「人形黏膠」？有些星座就是這樣，一旦動心，就恨不得每天黏在伴侶身邊。以下三個星座的「戀愛黏人指數」特別高，甜蜜又難分難捨。
Top1 雙魚座：從獨立魚變成跟屁蟲
單身時的雙魚座，能一個人生活得井井有條，從搬家到旅遊都難不倒他們。不過戀愛後，雙魚的依戀感會迅速升溫，無論伴侶去哪，都想一起行動。即使只是日常瑣事，也希望能並肩完成，讓人感受到滿滿的依賴感。
Top2 牡羊座：外冷內熱的黏人型
牡羊座平常看似自信獨立，甚至有點傲嬌，但戀愛後卻會流露出意外的依戀一面。表面上他們不願承認自己黏人，實際上卻非常需要對方的關心與陪伴。當伴侶不在身邊，牡羊會特別想念，甚至有點坐立難安。
Top3 巨蟹座：天生居家型伴侶
巨蟹座的黏人，不是一時熱戀，而是一種穩定而溫柔的陪伴。他們天性戀家，喜歡與伴侶一起在熟悉的空間中相處。對巨蟹而言，愛情最理想的樣子，就是能一起生活、分享日常的小細節。
