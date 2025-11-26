宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座 TOP 4：摩羯座
平常最有原則的摩羯，一陷入戀愛就會變成超貼心管家。他們不一定浪漫，但什麼都想替你打點好——從生活大小事、行程安排，到幫你想未來規劃。只是愛得太用力，常常搞得自己喘不過氣。摩羯不是不懂放手，而是覺得「只要我努力，你就能更幸福」。理性的人，一愛起來反而最傻。
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座 TOP 3：處女座
處女戀愛後，會自動開啟「為你優化人生」模式。你說想減肥，他幫你訂健康餐；你加班太晚，他立刻研究送餐時間。他們的付出幾乎到了「無微不至」的地步，但也因此容易累壞，因為他們把愛當成責任在執行，越在乎的人，越讓他們焦慮又心甘情願。
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座 TOP 2：天秤座
天秤談戀愛後，整個人會失衡。平常看起來很有分寸，但面對喜歡的人，他們什麼都讓、什麼都配合，只怕自己做錯惹對方不開心。明明該是兩個人的關係，天秤卻常常一頭栽進去、忘了自己。他們嘴上說「沒關係，我習慣了」，但心裡其實早就累到不行——因為他們太想讓愛情維持和諧。
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座 TOP 1：巨蟹座
巨蟹的愛是本能，只要愛上就會全心全意付出。煮飯、洗衣、照顧、接送，樣樣來；甚至對方一句「我今天好累」，他就立刻心疼到不行。但越愛越容易被消耗，因為他們不懂保留。巨蟹以為「付出＝被愛」，卻常在關係裡把自己榨乾，到最後才發現——對方早就習慣他們的好。
愛情裡最怕的不是不被愛，而是太理性的人，一旦陷進去，反而最容易迷失。有時候不是不懂得愛自己，只是太想讓對方舒服、太想被需要。
主圖來源：tvN《颱風商社》劇照
