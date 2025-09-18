施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
戀愛初期就當「老夫老妻」的星座TOP4：摩羯奔著結婚去、「這星座」浪漫就是幫你倒垃圾
有些星座一談戀愛，沒幾天就像進入「老夫老妻模式」。他們不一定會天天送花、製造驚喜，但卻用最務實、最生活化的方式去愛你。雖然少了點浪漫，卻也多了份穩定與安心。來看看哪些星座一戀愛，就會讓你瞬間有種「過日子」的感覺吧！
戀愛初期就當「老夫老妻」的星座 TOP 4：金牛座
金牛戀愛後很快就會進入穩定狀態，他們的浪漫不在於花言巧語，而是在於「陪伴」與「生活」。一起吃飯、一起逛超市、一起宅在家，對金牛來說就是最幸福的事。在他們心裡，愛情本來就應該是平淡卻長久的。
戀愛初期就當「老夫老妻」的星座 TOP 3：巨蟹座
巨蟹戀愛後，常常會不自覺切換成「照顧者」模式。他們會問你吃了沒、幫你準備生活用品，甚至提前把你當成家人對待。這種愛或許少了激情，卻讓人有種溫暖又黏膩的「老夫老妻感」。對巨蟹來說，愛情就是生活的一部分。
戀愛初期就當「老夫老妻」的星座 TOP 2：摩羯座
摩羯戀愛初期就特別務實，他們不是單純談戀愛，而是直接考慮「能不能走到最後」。因此相處起來常常像「已婚夫妻」，一起規劃未來、討論金錢與責任分配。雖然浪漫指數不高，但摩羯的認真，卻讓另一半很有安全感。
戀愛初期就當「老夫老妻」的星座 TOP 1：處女座
處女座的愛最容易落在細節裡，他們不會用華麗的語言表達愛，反而是透過整理房間、幫你跑腿、倒垃圾，這些小小的生活舉動來展現關心。久而久之，你會發現跟處女戀愛就像結婚生活，少了熱戀的火花，但卻是真實又踏實的陪伴。
「老夫老妻式戀愛」雖然不像偶像劇般轟轟烈烈，卻是一種能走得長久的愛。或許在他們的世界裡，浪漫不是燭光晚餐或玫瑰花，而是你身邊那個願意陪你過柴米油鹽、卻始終不離不棄的人。
主圖來源：KBS 2TV《山茶花開時》劇照
