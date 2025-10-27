日本爆紅「戀愛MBTI」最速配組合Top 5！「這角色」和每個人都速配

被稱為「戀愛版 MBTI」的日本超夯心理測驗 Love Type 16 持續掀起話題，無論在 IG 限時動態或 Threads 上都能看到大家曬出自己的戀愛人格。這個測驗透過四條軸線——主導／順從（Lead／Follow）、黏人／依靠（Cuddly／Accept）、理性／感性（Realistic／Passionate）、自由／認真（Optimistic／Earnest）——組合出16種戀愛角色，從「老闆貓」到「最後的戀人」，每一型都代表你在關係裡最真實的樣子。上次我們盤點過「最容易吵架的組合 Top 5」，這次就來看看最速配的組合 Top 5。有些是靈魂共鳴，有些是互補平衡，而其中一型更被譽為「誰都能搭」的神隊友，趕緊看下去！

戀愛MBTI最速配組合1：主角體質 LCPO × 隱藏寶貝 LCRE

這組是典型的「外放與內斂」完美搭檔

這組是典型的「外放與內斂」完美搭檔。主角體質擅長營造浪漫氛圍，懂得用言語與行動讓戀情充滿戲劇感；而隱藏寶貝雖低調，卻情感細膩，能默默給予安定與理解。兩人互補又互相成就，一個負責發光，一個負責讓對方安心。只要主角體質願意多傾聽、隱藏寶貝勇於表達，這對組合就能長久穩定地甜下去。

戀愛MBTI最速配組合2：憧憬的前輩 LARO × 隊長獅子 LAPE

當成熟穩重遇上熱情領導，是職場與戀場雙贏的黃金拍檔

當成熟穩重遇上熱情領導，是職場與戀場雙贏的黃金拍檔。前輩型懂得引導、給予建議，而隊長獅子則行動力爆棚，能把想法付諸實踐。兩人相處時幾乎無需多言就能心有靈犀，對未來也有一致目標。唯一要注意的是，別讓「誰更強」變成暗中較勁，只要懂得互相讚賞，這對情侶會是「攜手發光」的模範代表。

戀愛MBTI最速配組合3：魅力平衡者 LARE × 戀愛魔法師 FCRO

這對堪稱「最懂彼此節奏」的黃金拍檔

這對堪稱「最懂彼此節奏」的黃金拍檔。魅力平衡者理智又體貼，懂得給空間；戀愛魔法師則擅長營造浪漫氛圍、點亮日常。兩人互相吸引的關鍵在於「默契」，一個負責穩定、一個負責創造驚喜，誰都不搶誰的風采。戀愛魔法師能讓平衡者的世界多些色彩，而平衡者則讓魔法師不至於太漂浮。這對組合相處起來毫無壓力，能長久維持新鮮感，是屬於「越了解越離不開」的理想情侶。

戀愛MBTI最速配組合4：完美變色龍 LAPO × 能幹經理 FARE

這組是「共識系戀愛」的代表，兩人都擅長讀空氣、顧全大局，擁有極高的情緒智慧

這組是「共識系戀愛」的代表，兩人都擅長讀空氣、顧全大局，擁有極高的情緒智慧。變色龍型靈活應變，能理解伴侶的需求；能幹經理則負責穩定與實踐，讓關係有方向、有安全感。兩人互補卻不對立，一個溫柔處理情緒，一個理性規劃未來，愛情在他們手中既務實又浪漫。唯一要注意的是，別因太懂事而少了真情流露。當這對情侶願意多一點「不完美」，反而會更動人。

戀愛MBTI最速配組合5：最後的戀人 FAPE × 全員速配

被譽為「戀愛界萬用潤滑劑」的最後的戀人，是所有人格裡最能與人共鳴的一型

被譽為「戀愛界萬用潤滑劑」的最後的戀人，是所有人格裡最能與人共鳴的一型。他們細膩、溫柔、擅於察言觀色，懂得在關係中給予對方需要的安全感。無論遇上主導型、自由型或理性派，最後的戀人總能自然融入、調節氣氛。唯一的風險是太過體貼，反而忽略自我。若能堅守底線，這型人堪稱最值得珍惜的理想伴侶。

戀愛MBTI：懂得磨合才會契合

戀愛 MBTI 讓人著迷的地方，不只是可愛稱號，而是讓我們意識到「合拍」不是天生

戀愛 MBTI 讓人著迷的地方，不只是可愛稱號，而是讓我們意識到「合拍」不是天生，而是理解與調整的結果。所謂速配，並非零衝突，而是兩個人願意用對方的語言溝通，願意在差異中找到節奏。那些看似一拍即合的靈魂，其實都花了時間學會「怎麼相愛」。而若你恰好是「最後的戀人 FAPE」，別只做讓人安心的避風港，也要記得讓對方知道——你的溫柔，也值得被好好珍惜與回應。

戀愛MBTI：常見問題一次看

Q1：戀愛 MBTI 的速配組合真的能代表「靈魂伴侶」嗎？

A1：不完全是。Love Type 16 所謂的「速配」，指的是兩種性格的互動模式容易契合——溝通自然、情緒頻率相近。但「靈魂伴侶」還包含價值觀、人生目標與情感成熟度等層面。速配能讓愛情起跑順利，但能否長久，仍取決於雙方的理解與成長。

Q2：如果我們的戀愛 MBTI 不在速配名單裡，代表不適合嗎？

A2：完全不是！所謂的不速配，只代表兩人需要更多溝通與調整。心理學研究顯示，「性格差異」反而能激發新鮮感與學習機會。與其追求完美匹配，不如透過了解對方類型，找到相處的平衡點，這才是成熟關係的關鍵。

Q3：哪一型戀愛人格和大家都合得來？

A3：根據測驗結果，「最後的戀人 FAPE」最被公認為百搭型。這類型的人細膩、溫柔、善於傾聽，是所有人格的最佳潤滑劑。但這樣的人也容易過度迎合、忽略自我。若能在溫柔中保有底線，FAPE 幾乎能和任何人擦出穩定又甜蜜的火花。

Source: Love Type 16

