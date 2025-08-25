港大 AI 模型辨識精子受精能力
成功靠父幹 深田恭子自認靠「關係」入行
【on.cc東網專訊】42歲日本女星深田恭子，克服適應障礙及婚前劈腿醜聞後，最近再度活躍幕前。她日前亮相節目《人生最佳餐廳》做嘉賓，為熱播中的劇集《初戀DOGs》及其最新寫真集《AO》宣傳。
恭子於節目除分享改變了她人生的餐廳外，又鮮為人知的一面。她透露從小與父親感情深厚，從沒有反叛期，更自爆當初因父親的關係才入行。她自爆父親曾任職東京都廳的公務員，因工作關係協助她現在所屬事務所Horipro拍攝時，她跟著父親到場參觀，期間獲事務所職員問她有沒有興趣入行。結果在父親鼓勵下，13歲的她參加事務所舉辦的「日本國民美少女選拔」脫穎而出，從而開啟了她的演藝之路。她亦坦言感謝父親為她鋪設了入行的軌道。
