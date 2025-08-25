成功靠父幹 深田恭子自認靠「關係」入行

【Now Sports】紐卡素惡鬥衛冕球隊利物浦，關鍵可能是利華文圖能否像上屆聯賽盃決賽一樣，成功箝制沙拿。利物浦今夏雖有達雲紐尼斯及路爾斯迪亞斯離隊，但引入穫斯、伊傑迪基、卡卡斯、謝利美菲林龐，進一步加強實力。不過就算有多名具實力的新兵加盟，隊中最具威脅的人物，始終是效力了9季的沙拿（Mohamed Salah）。沙拿在英超首輪4:2擊敗般尼茅夫的比賽中取得一球，加盟利物浦至今已經累積射入246球。紐卡素絕對認識沙拿的實力，去季主場3:3對戰的比賽，儘管比賽大部份時間都取得優勢，但就是沙拿場上15分鐘的表現，足以將優勢完全扭轉。只要成功凍結沙拿，其隊友就會受到影響。兩軍在去屆聯賽盃決賽交手，當時被睇低一線的紐卡素，在整體交出表現下以2:1贏波奪冠，其中2月取代受傷賀爾出任左閘的利華文圖（Tino Livramento），對比賽影響最大，他在溫布萊做出很多能人所不能的事，就是整場成功箝制沙拿，更在該場比賽交出助攻，令伊薩射入奠定性入球。22歲的利華文圖在今夏協助英格蘭贏得U21歐洲國家盃，在決賽對德國踢足，並入選賽事最佳陣容。他當然清楚周一對戰所面對的艱巨任務，要將沙拿的威脅減至最低絕

now.com 體育 ・ 1 小時前