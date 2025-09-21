成毅新劇口碑崩盤累股價下跌 經紀公司蒸發近11億人仔

【on.cc東網專訊】內地男星成毅主演劇集《赴山海》「有頭威冇尾陣」，開播前平台預約觀看人數創紀錄突破千萬，加上其粉絲集資包了50萬份額的「免費加入觀看」，令該劇一度熱爆，然而再多的宣傳與應援在戲播出後，都抵不過口碑的崩盤，落得空有熱度，情況令人慘不忍睹。

由於反饋不如預期，相關影視網站熱度值未能突破30,000，離進入爆款劇之列愈來愈遠，有份參與製作的成毅所屬經紀公司「歡瑞世紀」的股價也受波及，連續5日下跌，日前收市時更顯示「歡瑞世紀」報收5.79元人民幣（約6.32港元），較《赴山海》開播前一天時最高價6.88元（約7.5港元），跌幅達15.8%，粗估市值蒸發將近11億人民幣（約12億港元）！

據悉，「歡瑞世紀」業務範圍涵蓋戲劇投資、製作與發行以及藝人經紀等等，曾出品過《蓮花樓》等劇集，而旗下一眾紅星包括楊紫及任嘉倫等都已紛紛約滿離巢，目前旗下僅得成毅獨挑大樑，只能持續讓他進組拍戲增加業績，但只要成毅作品成績不理想，財報便會大受影響，這次股價暴跌即是最佳例子。

