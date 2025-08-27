成田機場千件棄箱的秘密：遊客購物狂潮引發什麼風暴？

渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
酒店員工的棄箱噩夢
你有沒有想過，去日本血拼完買個大行李箱，舊的就隨手丟在酒店？這在日本可是大忌！根據《Nikkei Asia》2025年8月25日報導，越來越多遊客把舊行李箱丟在酒店或機場，給當地工作人員帶來超大麻煩。
大阪心齋橋一間酒店透露，每天最多得處理3到4個棄置行李箱，2024年光處理費就燒掉30萬日圓（約台幣6.3萬）！😱 這數字聽起來就讓人心疼啊！
機場安檢的沉重負擔
不只酒店，機場也淪為棄箱重災區！《Firstpost》2025年8月25日指出，成田國際機場2024財年處理了1073件棄置行李箱案件，比2019年翻倍，關西國際機場的棄箱數也超過疫情前水準。
每個棄箱都得動用3到4名警力進行安檢，檢查是否有爆裂物，超耗時間和人力。X上@narita_traveler吐槽：「機場員工累到不行，遊客別再亂丟了！」😓 龍谷大學教授阿部大輔分析，日本行李箱價格便宜，可能讓遊客隨手丟棄。
棄箱背後的購物狂潮
為什麼棄箱問題這麼嚴重？《The Standard》2025年8月5日報導，遊客在日本瘋狂購物後，常買更大行李箱裝戰利品，舊箱子就直接扔了。
大阪觀光局調查顯示，80%以上酒店認為這是大問題，不只增加清潔成本，還得花人力聯繫房客或送去回收。
X網友@osaka_tourist說：「買新箱子爽，但丟舊箱也太隨便了吧！」😅 這股購物熱潮，讓棄箱亂象變成旅遊業的頭痛難題。
日本棄箱的嚴厲後果
亂丟行李箱可不只是沒禮貌，還可能吃罰單！根據《Unseen Japan》2025年8月17日，日本把超過30cm的物品視為大型垃圾，隨意棄置最高罰款1000萬日圓（約台幣210萬）或監禁5年！
@japan_travel_tip在X上提醒：「別以為丟在酒店沒事，罰款會讓你哭！」😰 想避免麻煩？快學學正確的棄箱方法吧！
棄箱的四個合法途徑
別慌，日本有好幾種合法棄箱方式！首先，關西國際機場提供免費「行李箱回收再利用服務」，在第一航站樓2樓問訊櫃檯簽個放棄書就搞定，超方便！
成田機場則有Riat!連鎖修理店，位於第一航廈B1層，收費1100日圓（約台幣230元）幫你處理，服務時間早上8點到下午6點。酒店也能代丟，費用1000到3000日圓（約台幣210到630元）。
如果住私人住宿，問房東或找當地垃圾處理服務，像東京的Nishida Service有英文支援。這些方法簡單又合法，絕對不踩雷！
Japhub小編有話說
日本的棄箱亂象真是讓人傻眼，遊客爽買新箱子，卻讓酒店和機場員工忙到崩潰！😉
小編建議，血拼歸血拼，舊行李箱記得用合法方式處理，別給自己惹麻煩，也別讓日本朋友覺得我們沒規矩！去日本玩有沒有遇過棄箱的糗事？快留言跟小編分享吧～
