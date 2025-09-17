成立「北都發展委員會」 制訂營運模式等

【on.cc東網專訊】新一份《施政報告》今日(17日)出爐，政府表示，北部都會區是香港經濟發展的新引擎，有龐大潛力，當局會加快發展北都，成立「北都發展委員會」，制訂北都各發展區的營運模式，推動大學城建設；拆牆鬆綁簡化行政程序；採取安全省時省錢的建造方法；及訂立加快發展北都的專屬法律。

政府會引入和培育產業，創造職位和提升生產力，並制訂優惠政策包，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節，創造更多高收入的優質職位及提升生產力。

