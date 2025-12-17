成軍半世紀 Air Supply宣布下年1月再度台灣開騷 透露將開拍組合傳記電影

【on.cc東網專訊】擅唱情歌的澳洲殿堂級2人組合Air Supply明年是入行50周年，為了紀念這個重要日子，他們將於下月開始進行名為《Air Supply 50週年巡迴演唱會》 。繼今年9月宣布1月9日再度來港舉行演唱會之外，他們亦宣布香港站之前兩日率先登「台」，於台北舉行巡唱。

被台灣樂迷封為「台灣之友」的Air Supply至今已來台開騷超過17次的紀錄。由主音Russell Hitchcock與結他手兼主音Graham Russell組成的Air Supply日前接受台灣傳媒訪問，他們今次是相隔兩年再次來台演出，他們透露對於台北的著名景點與特色美食特別喜愛其中最愛吃「牛肉麵與小籠包」。展望未來，成軍50年的他們亦宣布多項大計，除了濯錄全新專輯之外，亦預計於明年開拍組合的首部傳記電影，以及在倫敦籌備中的百老匯音樂劇，實行多元發展！

