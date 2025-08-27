成都世運會港隊奪得3金2銀1銅佳績 政府歡迎代表團返港

【Now新聞台】上月舉行的成都世運會，港隊奪得3金2銀1銅，政府歡迎代表團返港。

6名得獎運動員，包括空手道女子個人形金牌得主劉慕裳都有出席歡迎儀式。港隊在成都世運會取得3金2銀1銅，創歷來最佳成績，其中武術取得2金1銀，無人機競速及滑水亦分別取得1銀及1銅。

今屆亦是港協暨奧委會首次在政府支持下組團出賽，運動員都認為可讓他們更充分準備。

世運會空手道個人形金牌得主劉慕裳：「最有印象是出發當天，以前，應是上屆，其實只得我、教練、物理治療師，只得數人一同出發，今次連同所有運動員一起及團隊，大家一大群人很有氣勢地出發。」

世運會男子太極拳劍全能金牌得主楊頌熹：「可能晚上要比賽，大家5時要到賽場熱身，當下大家不知道晚飯如何安排，我們立刻找奧委會的人幫忙，馬上溝通下，在五時半就有飯吃。對運動員是很重要的事，吃不飽是打不好的，所以真心很多謝背後的團隊。」

港協暨奧委會會長霍震霆：「特區第一次破天荒支持奧委會成立代表團參加，令運動員在比賽時生活流程保持順暢，無後顧之憂下全情投入比賽，令香港在今次世界運動會116個國家及地區中排名29，令世界都可以嘩然。」

