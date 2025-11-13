專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
成都大熊貓繁育研究基地2025：追星「花花」全攻略！一篇搞掂交通、門票、必買手信
喂喂喂！係咪已經plan緊去成都玩？講到成都，十個有九個都係為咗一樣嘢——就係去探我哋萌到犯規嘅國寶大熊貓！特別係而家紅遍全球嘅頂流女明星「和花」（花名：花花），真係睇相都俾佢融化。
想去成都大熊貓繁育研究基地朝聖，但又唔想自己做功課？放心！呢份終極懶人包已經幫你準備好晒，由點樣買飛最抵、點樣搭車最方便，到點樣行先可以最快見到花花，仲有咩手信買返嚟先夠威，一篇睇晒，即刻出發！
準備篇 - 機票、交通點搞掂？
✈️ 香港飛成都，話咁快就到！
由香港直飛成都，其實勁方便，航程大約2個鐘40分鐘，快過你週末由屯門出銅鑼灣。國泰、港航、川航、國航等好多航空公司都有機，選擇夠多，隨時可以話飛就飛！想搵平機票？上 Trip.com 撳幾個掣就搞掂。
航班參考（香港 ⇌ 成都）：
香港航空（單程）： 最平試過HK$779起
香港航空（來回）： 最平試過HK$1,311起
（價錢日日變，以上只係參考，記得自己再check吓最新優惠啊！）
🚗 點樣去熊貓基地？四大方法任你揀！
基地喺市中心北面大約10公里，唔算太遠，搭車好方便。
方法一：最慳錢（地鐵 + 巴士）
搭地鐵3號線去「動物園站」（D出口），行一陣轉搭655號巴士，喺「熊貓基地站」落車就係南大門。
如果想由西大門入，就搭3號線去「軍區總醫院站」（B出口），轉搭409號巴士就到。
方法二：最直接（景區直通車）
喺市區熱門景點好似寬窄巷子、武侯祠都有專線巴士直達基地，單程都係¥10左右，一個鐘一班車，唔使煩轉車。
方法三：最爽快（的士 / Call車）
自駕或者Call車就最自由，由市中心出發大約半個鐘多啲就到。一家大細或者想舒服啲，呢個係最好選擇。
方法四：園內代步（觀光車）
基地好大，行到腳軟點算？可以買觀光車飛（1.3米以下小朋友免費），慳返啲腳骨力！觀光車會喺南大門同西大門之間來回，途經各大主要景點，隨上隨落，超方便！
圖片來源：成都大熊貓繁育研究基地官網
🐼 入園前必讀檔案
地址： 成都市成華區外北熊貓大道1375號
建議遊玩時間： 預返3至5個鐘會比較鬆動。
開放時間（記得要留意季節！）：
春夏（3月-10月）： 07:30 - 18:00 (17:00最後入場)
秋冬（11月-2月）： 08:00 - 17:30 (16:30最後入場)
溫馨提示： 門票分上下午場，熊貓通常朝早比較活躍，想睇佢哋食嘢玩耍，記得買上午票早啲入場！
買飛篇 - 點買門票最精明？
記住！一定要 網上預約！特別係旺季同假期，現場先買飛好大機會摸門釘。用Trip.com買定飛就最穩陣，仲有好多優惠套餐俾你揀！
齋買門票幾多錢？
成人票（19 - 59 歲）： 約 HK$58
學生/青少年票： 約 HK$29
想玩得Pro啲？睇吓呢啲套餐啱唔啱你！
懶人福音系列（交通）：
想由春熙路、寬窄巷子出發？有 單程接駁車票，十幾蚊港紙就搞掂！
一家大細或者成班friend？可以揀 市區包車直通車，點對點接送，唔使煩。
深度體驗系列（門票+導賞/活動）：
想聽故仔？可以揀 拼團普通話人工解說，百零蚊港紙就有人帶你行，講解熊貓知識。
想睇Show？有 門票+音樂劇《熊貓》 套餐，睇完真熊貓再睇舞台劇，抵玩過分開買！
想影靚相？可以揀 門票+《熊貓星球》光影展，打卡一流！
玩盡成都系列（門票+其他景點）：
一個價錢玩晒兩個地方！有 熊貓基地+武侯祠、熊貓基地+《芙蓉國粹》變臉Show 等等嘅套票，計起上嚟抵好多！
真心提醒： 門票組合超多，由幾十蚊到幾百蚊都有，豐儉由人。以上價錢只係參考，最新最準嘅價錢記得上返官網或旅遊平台Check清楚！
遊玩篇 - 路線點plan？明星喺邊？
圖片來源：成都大熊貓繁育研究基地官網
基地咁大，點行先最有效率？我哋幫你plan好三條路線！
路線一：1.5小時精華遊【hea住睇熊貓路線】
適合： 時間唔多、或者夏天晏晝怕熱嘅朋友。
路線： 西大門入 → 攬月館 → 江月館 → 明月館 → 望月館 → 雲月館 → 山月館
賣點： 主攻「熊貓溪谷區」嘅室內場館，有冷氣又冇咁多人，可以舒服又安靜咁睇熊貓。
路線二：3小時深度遊【熊貓成長日記路線】
適合： 想全面了解熊貓成長過程嘅朋友。
路線： 南大門入 → 熊貓博物館 → 亞成年/幼年熊貓別墅 → 太陽產房
賣點： 可以一次過睇晒唔同年齡層嘅熊貓，由BB到青少年都有，仲可以喺博物館學到好多保育知識，好有教育意義。
路線三：5小時全景遊【打爆機終極路線】
適合： 時間充裕，想玩盡每個角落嘅真·熊貓Fans。
路線： 南大門入 → 6號別墅（花花屋企）→ 熊貓博物館 → 各大成年熊貓別墅 → 太陽產房 → 熊貓步行街 → 熊貓溪谷區
賣點： 橫掃四大核心區，無論室內定室外，無論係食竹嘅、瞓覺嘅、打交嘅，所有萌樣一次過睇晒，包你滿載而歸！
🌟 必睇景點 & 追星攻略 🌟
1. 全場焦點！頂流女明星「花花」駕到！（大熊貓6號別墅）
成個基地最墟冚嘅地方，一定係花花屋企！想見到呢位圓碌碌、零食唔離手嘅大明星？跟住下面條路行就冇錯！
點樣去： 南大門入園，直行見到金色熊貓雕像後，即刻 右轉落斜坡。行到天鵝湖再 左轉，見到「五號別墅」指示牌就 右轉入小路，行到盡頭見到條長長人龍，恭喜你，就係嗰度喇！
【追星小貼士】
早起的鳥兒有熊睇： 花花大約朝早7點半「上班」，想霸個靚位，一定要早起身去排隊！
怕熱嘅女明星： 天氣太熱（超過26度），花花可能會提早「收工」返冷氣房，記得留意天氣。
逢星期一休息： 記住，花花星期一係Day Off，唔好撲空啊！
延伸閱讀：【大熊貓和花】2024成都大熊貓基地看花花！詳細攻略+路線
2. 靜靜雞食花生！大熊貓1號 & 2號別墅
呢度係成年大熊貓嘅生活區。你可以近距離睇到佢哋最真實嘅一面：瞓到四腳朝天、食竹食到擘大個口、或者同隔離屋打打鬧鬧。佢哋豐富嘅表情同互動，絕對可以令你睇足半個鐘都唔厭。
3. 生命嘅奇蹟！大熊貓太陽產房
圖片來源：Trip.com用戶@走遍天下XZ
想見識熊貓BB有幾細粒？嚟太陽產房就啱喇！呢度係熊貓媽媽待產同湊B嘅地方。啱啱出世嘅熊貓BB好似粉紅色嘅糯米糍咁，眼都未開，超得意！不過為咗保護BB，呢度通常 唔准影相，大家用對眼靜靜欣賞就夠喇。
手信篇 - 買咩返香港先夠威？
睇完熊貓，梗係要買返啲紀念品啦！
必買手信#1 熊貓郵局明信片
圖片來源：成都日報 2019-10-10 09:18
圖片來源：Trip.com 用戶
基地入面有個超特別嘅熊貓郵局，你可以在度買張靚靚postcard，再蓋上全球獨一無二嘅 熊貓郵戳！寄俾朋友或者自己都超有紀念價值！
必買手信#2 熊貓公仔
圖片來源：Trip.com 用戶
呢個唔使多講啦！由Q版到仿真版，各式各樣嘅熊貓公仔任你揀，質地超好攬，攬住一隻返屋企，延續呢份可愛！
必買手信#3 熊貓布袋
圖片來源：Trip.com 用戶@M27***35
想買啲又靚又實用嘅嘢？揀個熊貓帆布袋就啱晒！設計可愛，容量又夠大，無論係自己用定送俾人都超得體。
更多成都遊玩攻略
【成都自由行】 10 大景點推介／交通酒店優惠／必買手信／必吃美食
【成都景點推介】成都旅遊攻略：10個不可錯過的成都市區和近郊必遊景點
【香港去成都】香港去成都 4 大交通方式比較！附最新出行優惠、自駕路線、成都自由行攻略！
常見問題
1. 在成都大熊貓繁育研究基地內能不能抱大熊貓拍照？
許多遊客會好奇是否能親手抱抱可愛的大熊貓。在此特別說明，目前成都大熊貓繁育研究基地嚴格規定不允許遊客直接抱大熊貓。這一規定是基於對珍稀動物的嚴格保護，以及保障大熊貓和人類健康的雙重考量，希望遊客們能夠理解並配合，共同維護牠們的健康與安全。
2. Trip.com 有舉辦成都大熊貓繁育研究基地的一日團或半日團嗎？
Trip.com 有舉辦成都大熊貓繁育研究基地的一日團或半日團，其中包括「成都大熊貓繁育研究基地一日遊」、「熊貓基地半日遊經濟無憂」、「成都大貓熊繁殖研究基地+樂山大佛一日遊」、「成都大熊貓繁育研究基地+三星堆博物館一日遊」、「成都大熊貓繁育研究基地+都江堰景區一日遊」，歡迎報名參加。
3. 成都大熊貓繁育研究基地可以自攜食物進內嗎？
遊覽成都大熊貓繁育研究基地時，您可以攜帶簡單的食物和飲用水入園。然而，為了大熊貓們的健康和園區環境，我們強烈建議您不要在動物觀賞區內進食，以免食物氣味影響到動物。如果您需要在基地內用餐，園區內設有多個餐飲設施，例如「玫瑰苑西餐廳」和「竹韵餐廳」等，提供多樣化的餐飲選擇，讓您在遊覽之餘也能享受美食。
4. 成都大熊貓繁育研究基地有哪些明星熊貓？
除了人氣爆棚的「花花」，成都大熊貓繁育研究基地還擁有眾多獨具個性與魅力的明星大熊貓，等待您的發現！牠們包括與花花情同手足的妹妹「和葉」，因呆萌表情走紅的「天線寶寶」奇一，以一記「倒栽蔥」摔跤而聞名的福順，被譽為「基地之花」的北川，以及可愛又調皮的「菜二狗」潤玥、「小甜包」北辰，還有從海外歸來的帥氣美男子美蘭等。每一隻大熊貓都有自己的故事和粉絲，絕對讓您的成都大熊貓繁育研究基地之旅充滿驚喜和歡樂。
5. 成都大熊貓繁育研究基地附近有甚麼酒店？
成都大熊貓繁育研究基地附近酒店，包括有「熊一貓困了酒店（成都熊貓基地店）」、「隱蜀酒店（成都熊貓基地店）」等，歡迎隨時登入 Trip.com 搜尋心水酒店。
