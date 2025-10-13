成都小米 SU7 起火，酒駕司機超速撞車、車門鎖死未能逃生

小米汽車電動車 SU7 再一次被捲入致命事故，內地傳媒報導指今日（10 月 13 日）凌晨，四川成都天府大道發生一宗嚴重車禍，一輛小米 SU7 在高速行駛下失控，碰撞後迅速起火，最終燒剩車架，司機當場死亡 。事件引發公眾對電動車，特別是小米 SU7 安全性能的極大關注。

根據多個現場行車記錄儀及目擊者影片，事發在凌晨 3 時 16 分左右。涉事的小米 SU7 事發前行車動態已顯得不穩，更被指在燈位前傳出司機的吼叫聲。其後，車輛以極高速度在路上飛馳，有影片估計其時速介乎 100 至 150 公里。車輛駛至一個路口時，疑為閃避其他車輛而突然轉向，隨即失控撞向路邊綠化帶，翻滾到對向行車線後起火。火勢異常猛烈，短時間內已將整部車吞噬。

報導指在事故發生後，多名路人立即上前施救，包括試用滅火筒救火，並用工具甚至徒手猛力敲打車窗，希望救出被困司機。然而，即使在多人合力下，車門依然紋風不動，堅固的車窗也無法被擊破。有救援市民更因此手部受傷流血 。

消防員到場後，在撲滅火種時，車身內部不斷傳出電池燃燒的「啪啪」聲響。大火被撲熄後，車輛已燒成一副骸骨，救援人員最終需要動用錘子及電鋸等重型工具才能打開車門，但被困司機早已失去生命跡象 。這宗事故中，車門在碰撞後為何無法打開，成為了外界質疑的焦點，並引發了關於電動車在嚴重撞擊後門鎖安全機制的討論。

成都公安直至同日下午 3 點 18 分，才在微博通報發生一宗「司機酒駕司機超速，致一人死亡」的案件。而小米汽車的客服則回應指，由於事發於深夜，並未在第一時間收到相關的求助或事故報告 。截至目前，小米官方尚未就此事發表正式聲明。

