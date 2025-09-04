打風｜一號戒備信號周六大部份時間維持
成都機場交通2025：一篇看清雙流機場、天府機場交通攻略
恭喜您即將踏上魅力之都成都的旅程！在規劃您的成都自由行前，首先要了解的是：成都目前擁有兩座現代化機場——歷史悠久的成都雙流國際機場（CTU）與嶄新宏偉的成都天府國際機場（TFU）。由於兩座成都機場的地理位置與市區方向各異，提前確認您的航班降落機場至關重要，這將直接影響您的交通安排。別擔心！Trip.com 在此為您精心整理了最詳盡的成都機場交通攻略2025，無論您從雙流機場還是天府機場出發，都能輕鬆便捷地抵達成都市區，開啟您的精彩旅程。
《芙蓉國粹》變臉秀，HKD$85.4起！🎉
金沙遺址博物館，$70.47起，探索成都歷史文化之旅！
都江堰景區門票只需 85.41HKD！😍
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
成都遊玩必備 & 一日遊體驗
中國大陸 5G eSIM｜日用包/流量包｜1-30天｜24小時計費｜QR code，低至HK$3(250109人已購)
成都熊貓基地+樂山大佛一日遊，低至HK$478(551人已購)
一日遊：四川都江堰和青城山（可選藍眼淚），低至HK$306(75人已購)
香港飛成都平價機票
香港飛成都為熱門航線，多家航空公司如香港航空、四川航空、國泰航空、深圳航空準備好探索這座美食與文化之城了嗎？Trip.com 每日為您提供多班從香港直飛成都的航班，助您輕鬆搜尋與預訂最優惠的香港飛成都機票。立即透過 Trip.com 預訂，以超值價格開啟您的成都自由行，搶先體驗巴適生活！
航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港飛成都
四川航空
低至HK$881(23% Off)
單程
香港飛成都
四川航空
低至HK$1,254(23% Off)
來回
*(2025年9月更新)
成都雙流機場簡介
首先，讓我們深入了解成都雙流國際機場（CTU）的交通選項。這座機場坐落於成都市中心西南方約 16 公里處，歷史悠久，其前身可追溯至抗日戰爭時期的空軍基地。歷經多年發展，雙流機場已然成為西南地區舉足輕重的航空樞紐。在 2018 年，其旅客吞吐量更曾突破 5,000 萬人次大關，躍居當時中國第四大國際機場的地位。如今，成都雙流機場主要承擔國內航線的重任，是中國內陸航班高效轉運的關鍵站點，為您的國內旅行提供便利。
成都雙流機場去市區交通
一表看清如何從成都雙流機場去市區
交通方式
🚇 地鐵
🚎 夜間機場巴士
🚕 的士
🚗 自駕
🚙 機場接送
時間
40～50 分鐘
1 小時 10 分
30 分鐘
30 分鐘
30 分鐘
費用
6 元人民幣
3 元人民幣
60～100 人民幣，視乎距離而定
依租車費用而定
視乎距離、車型、人數而定
說明
搭乘 10 號線再轉乘 3 號線
抵達市區最便宜的交通方式，但僅在夜間營運
適合多人同行，行李多的旅客，可直接前往酒店
在成都機場直接租車開往市區，適合想要自駕遊四川的旅客
有專人機場接機或送機，不用煩惱人生地不熟，找到舉牌的專人司機即可
*以上資訊僅供參考，如有變動恕不另行通知
成都雙流機場交通方式 #1｜地鐵
從成都雙流機場前往市區，地鐵無疑是經濟又高效的選擇。您可在雙流機場便捷地搭乘地鐵 10 號線，直達「太平園站」，隨後在此轉乘地鐵 3 號線，即可輕鬆抵達成都最熱鬧的市中心地標——「春熙路站」。雙流機場地鐵的首班車時間為早上 6:00，末班車則營運至晚上 23:12，為不同時間抵達的旅客提供可靠的交通服務。
成都雙流機場交通方式 #2｜夜間機場巴士
若您的航班在夜間抵達成都雙流機場，錯過了地鐵營運時間，也無需擔憂！您可以選擇搭乘便利的春熙路夜間機場巴士前往市區。這條巴士線專為深夜旅客服務，營運時間從晚上 21:00 延續至翌日清晨 4:30。更令人驚喜的是，票價僅需人民幣 3 元，極具性價比。巴士班次大約每 40 至 60 分鐘一班，您可以在「機場到達 A 口機場專線 1、2 號站台」找到乘車處，讓您的夜間抵達同樣輕鬆無憂。
成都雙流機場交通方式 #3｜的士
對於追求便捷、希望直達酒店的旅客，成都雙流機場的的士服務是個不錯的選擇。您只需沿著指示牌，步行至到達層外的行人路，即可找到清晰標示的的士候客區。從雙流機場搭乘的士前往成都市區，車費大致落在人民幣 60 至 100 元之間，具體費用會根據您的目的地距離而有所調整。這是最直接、省時的交通方式之一。
成都雙流機場交通方式 #4｜自駕
渴望在四川成都展開一場隨心所欲的自駕遊嗎？Trip.com 貼心提供便捷的租車服務，讓您一下飛機就能輕鬆取車，自由探索成都及周邊的無限風光。更棒的是，透過 Trip.com 預訂租車，您還能享有高達 12% 的回贈優惠，讓您的旅程更加划算！
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠
享受優惠超級簡單！您只需點選複製專屬的優惠代碼，在付款頁面輸入並確認，即可輕鬆享有 Trip.com 為您準備的特別折扣。立即行動，讓您的成都之旅更加經濟實惠！
優惠碼：TRIPCAR8
成都雙流機場交通方式 #5｜預訂機場專車
如果您希望避免一切交通煩惱，享受最尊榮、最省心的抵達體驗，那麼預訂機場專車服務絕對是您的理想之選。專屬司機將會手持您的名牌在機場溫馨迎接，免去您尋找交通工具的困擾。立即透過 Trip.com 預訂成都機場專車服務，不僅能享有高達 12% 的獨家優惠，更能舒適、輕鬆地直達成都市區的下榻酒店！
成都周邊旅遊推介
都江堰景區+成都三星堆博物館一日遊(67人已購)
都江堰景點+熊貓谷1日遊(1929人已購)
成都大熊貓繁育研究基地+三星堆博物館一日遊(2541人已購)
成都天府機場簡介
接下來，我們將目光轉向最新的成都交通樞紐——成都天府國際機場（TFU）。這座現代化的新機場位於成都市中心東南方約 51 公里處，於 2021 年正式啟用，其建設初衷是為了有效緩解成都雙流機場日益增長的旅客運量。如今，天府機場已迅速發展成為全國第五大旅客吞吐量機場，更是國際旅客進出四川地區的首要門戶。天府機場設有兩座航廈：第一航廈專供國際及台港澳航班使用，而第二航廈則為國內航廈，僅負責國內航班的起降，請務必確認您的航班所屬航廈。
成都天府機場去市區
一表看清成都天府機場如何去市區
交通方式
🚇 地鐵
🚎 機場巴士
🚕 的士
🚗 自駕
🚙 機場接送
時間
1 小時 30 分鐘
1 小時 30 分
60 分鐘
60 分鐘
60 分鐘
費用
11 元人民幣
15 元人民幣
約 200 人民幣上下，視乎距離而定
依租車費用而定
視乎距離、車型、人數而定
說明
抵達市區最便宜交通方式，搭乘 18 號線再轉乘 1 號線
24 小時營運，機動式發車，客滿即出發
想要節省時間，不想要舟車勞頓的旅客，可以直接搭的士到酒店
在成都天府機場直接租車開往市區，適合想要自駕遊四川的旅客
想要有專人機場接送，直達目的地的旅客
*以上資訊僅供參考，如有變動恕不另行通知
成都天府機場交通方式 #1｜地鐵
從成都天府機場前往市區，地鐵同樣是高效且受歡迎的選項。天府機場內設有便捷的地鐵站，您可從 L1 地鐵換乘大廳直接搭乘地鐵 18 號線，前往重要的交通樞紐「火車南站」。抵達火車南站後，再輕鬆轉乘地鐵 1 號線，即可直達成都市中心的地標——「天府廣場站」。這條路線規劃清晰，讓您的旅程順暢無阻。
成都天府機場交通方式 #2｜機場巴士
若您追求以更經濟的方式直達市區，成都天府機場的機場巴士 1 號線將是您的理想選擇。這條巴士線路提供 24 小時全天候營運服務，採客滿即發車的方式，大大縮短您的等候時間。單程票價僅為人民幣 15 元，性價比極高，可直達萬科路口（成都東站）及熱門的春熙路。您可在第一航廈「交通中心連接 G01 號門外側」或第二航廈「交通中心連接 G03 號門外側」找到乘車點。不過請注意，由於天府機場距離市區較遠，巴士車程約需 1 小時 30 分鐘，請預留充足時間。
成都天府機場交通方式 #3｜的士
對於希望最大程度節省交通時間的旅客，成都天府機場的的士服務是最佳選擇。搭乘的士前往成都市區，通常只需約 60 分鐘，雖然車資約為人民幣 200 元（約港幣 220 元），但其便捷與效率無可比擬。的士候車點位於第一航廈「交通中心連接 G02 號門外側」以及第二航廈「交通中心連接 G04 號門外側」，標示清晰，方便您快速找到並搭乘。
成都天府機場交通方式 #4｜自駕
若您的成都自由行計劃包含自駕探索，Trip.com 同樣為您提供天府機場的租車服務。您可以提前在 Trip.com 預訂，抵達天府機場後直接取車，隨即輕鬆駕車前往市區或開啟您的四川探險之旅。更令人心動的是，透過 Trip.com 預訂租車，您還能享受高達 12% 的回贈優惠，讓您的出行更具彈性與經濟性。
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠
別忘了您的專屬優惠！使用方法非常簡單：點擊複製您的優惠代碼，然後在付款頁面指定位置輸入，即可立即享受 Trip.com 為您帶來的獨家折扣。把握機會，為您的成都之旅省下更多！
優惠碼：TRIPCAR8
成都天府機場交通方式 #5｜機場專車
考量到成都天府機場與市區之間的距離較遠，如果您希望最大程度地節省寶貴的旅行時間，並完全避免尋找交通工具的煩惱，強烈建議您直接預訂機場專車服務。專屬司機將在機場等候，您只需輕鬆找到他們，即可舒適、快捷地直達成都市區的目的地。Trip.com 提供便捷的機場專車預訂服務，現在預訂更可享有 12% 的優惠，讓您的天府機場之行更加順心。
成都雙流機場去天府機場
作為中國西南地區的重要交通樞紐，成都因其優越的地理位置，吸引了眾多航班在此中轉。然而，若您的兩段航程恰巧分別在雙流機場和天府機場起降，如何才能高效、順利地完成機場間的轉機呢？別擔心，Trip.com 為您整理了幾種實用的機場間交通方式，確保您的中轉旅程暢通無阻。
成都中轉交通｜地鐵
連接成都雙流機場與天府機場最便捷的方式之一是搭乘地鐵 19 號線。這條地鐵線路營運時間從上午 6 點直至晚上 11 點 30 分。選擇直達列車，最快僅需 30 分鐘即可完成兩座機場間的穿梭，大大節省您的轉機時間。普通列車的車程約為 1 小時，但請務必留意，部分普通列車的終點站可能僅至「天府站」，而非天府機場，轉機前請務必確認列車訊息。
成都中轉交通｜機場巴士
如果您不幸在凌晨時分抵達成都機場，地鐵停運後，深夜巴士將是您機場間中轉的可靠選擇。這些巴士的營運時間為凌晨 00:00 至 05:00，大約每小時發車一班，車程約 1 小時。車上通常會設有貼心的廣播提醒，讓您可以安心小憩，無需擔心錯過下車站點，為您的深夜中轉提供舒適保障。
成都中轉交通｜的士
若您追求最高的靈活性和門對門的服務，搭乘的士在成都雙流機場與天府機場之間中轉是個不錯的選擇。兩座機場相距約 70 公里，的士車程大約需要 50 至 60 分鐘，費用約為人民幣 150 至 200 元。特別是當您與家人或朋友同行時，合乘的士將會比單獨搭乘其他交通工具更加划算，分攤費用後性價比更高。
成都機場紅眼航班
如果你深夜或凌晨才抵達機場，該如何前往市區呢？
簡而言之，如果您是從成都雙流機場抵達，夜間營運的春熙路機場巴士是您直達市區的經濟實惠之選，特別適合深夜航班的旅客。
相對地，若您從成都天府國際機場出發，全天候營運的機場巴士 1 號線將是您前往市區的便捷選項，提供 24 小時不間斷的服務。
對於追求極致效率和舒適度的旅客，Trip.com 的機場接送服務絕對值得您的考慮。無論您的航班何時抵達成都機場，我們都能為您安排專業司機提供專人接送，讓您從機場到酒店的過程無比順暢，省時省力又安心！
如果抵達已是深夜，不妨看看成都機場附近酒店！
1. 全季酒店（成都雙流機場店）(含早餐、健身房)
Trip.com評分9.6/10.0
915條推薦評價
地址：白衣上街177號, 雙流區, 成都, 610200
房間乾淨整潔，非常符合我的審美，沒有多餘的物品，很nice，房間內充滿竹子製品的元素。另外值得一提的是，前台的小姐姐熱情友善，讓人感受到成都人民的熱情好客!
2. 天府美悅酒店（成都雙流國際機場店）(含健身房、接送服務)
Trip.com評分9.6/10.0
4050條推薦評價
地址：學府西路北五街86號, 雙流區, 成都
凌晨1點飛機落地雙流機場，酒店提供接機服務太方便了。接機師傅服務非常熱情有禮貌。房間佈置的很温馨，設施也很全，還貼心準備了一次性洗臉巾，還有護髮素。酒店所在的街道很多小吃店，白天還有各種水果攤，煙火氣十足。
3. 成都機場假日酒店（雙流國際機場店）(含早餐、健身房)
Trip.com評分9.5/10.0
1297條推薦評價
地址：機場南四路62號, 雙流區, 成都
酒店離機場很近，房間佈局很好，有超大的衞生間，還有衣帽間，可以掛衣服，最重要的是房間非常的安靜！酒店的宵夜升級了，以前有免費的蛋炒飯，現在是可以到二樓吃點心，米粉，麪條👍趕了一天的路，梳洗之後吃完熱騰騰的麪條，這感覺真是太好了！！！前台的小哥尹銀世很細心，專門提醒我走另外一個電梯，那樣離我房間更近一些！還幫我預約第二天早上的班車去機場！
成都酒店推介
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
好消息！即日起至優惠售罄為止，只要您透過 Trip.com 官方網站或手機應用程式註冊成為會員，即可立即享有高達 8% 的專屬折扣優惠。立即點擊註冊，解鎖更多旅行驚喜，讓您的成都之旅更加物超所值！此處查看更多！
成都自由行行前準備
成都天氣
成都，這座位於四川盆地西部的魅力都市，因其廣闊的地域和多樣的地形，呈現出複雜而獨特的氣候特色。平原地區通常溫暖濕潤，四季分明，氣候溫和宜人，雨水充沛。而進入山區，則轉為涼濕氣候，海拔 1,300 米以上的地方相對涼爽，夏季短暫，冬季漫長，多雨少陽光，常年雲霧繚繞。至於海拔 3,000 米以上的高山區域，氣候則更為嚴寒，冬季霜雪頻繁。因此，強烈建議您在出發成都自由行前，務必做好功課，根據您的具體行程和目的地，準備合適的衣物和旅行物資，以應對多變的天氣狀況。
最佳旅遊時間
就成都旅遊的最佳時節而言，春季（3 月至 5 月）和秋季（9 月至 11 月）無疑是首選。這兩個季節氣候溫和宜人，平均溫度維持在舒適的 15°C 至 25°C 之間。春天的成都百花盛開，萬物復甦；秋天的紅葉則將城市妝點得如詩如畫，景色美不勝收。無論是賞花還是觀賞秋色，這段時間都能讓您的成都自由行體驗達到巔峰。
電話卡
從香港出發前往成都自由行前，一項不可或缺的準備就是預先辦理好可在中國內地使用的電話卡或 eSIM，確保您的旅途全程網絡暢通。Trip.com 貼心為您準備了多款價格實惠且流量充足的 eSIM 或實體電話卡選擇，無論您的行程長短或上網需求如何，相信總有一款能夠完美契合您的需求，讓您在成都隨時保持聯繫，分享精彩瞬間！
成都景點推介
成都景點 #1 | 成都寬窄巷子
來到成都，怎能錯過極具代表性的寬窄巷子？這是成都僅存的清朝古街道群落，由寬巷子、窄巷子和井巷子以及其間精緻的四合院共同構成。這裡是一個充滿古色古香韻味的歷史文化街區，巧妙地融合了傳統川西建築與現代時尚元素。漫步其中，您會發現名人故居、文藝氣息濃厚的網紅咖啡店、地道成都小吃店、獨具匠心的文創小店、熱鬧的酒吧以及各式餐廳。寬窄巷子無疑是成都自由行必訪的熱門景點，讓您感受這座城市的歷史與活力。
地址：成都市青羊區金河路口寬窄巷子
交通：您可以搭乘成都地鐵 2 號線，在「人民公園站」下車，步行即可抵達；或者選擇地鐵 4 號線，直接在「窄巷子站」下車，出站即是核心區域，非常方便。
開放時間：24 小時營業
成都景點 #2 | 杜甫草堂
成都這座城市，不僅是美食天堂，更是古代文人墨客的靈感聖地，留下了無數珍貴的足跡。其中，聞名遐邇的杜甫草堂，便是「詩聖」杜甫在安史之亂期間流亡成都時的故居。他在這裡居住了三年九個月，期間創作了 240 多首膾炙人口的唐詩。歷經多次修葺，如今的草堂呈現出極具川西特色的古典園林風光。堂內不僅保存著杜甫的詩作手稿，還有許多珍貴的文物。對於熱愛文學或歷史的成都自由行旅客來說，強烈推薦您前來參觀，親身感受杜甫當年創作的歷程與心境，沉浸在濃厚的文化氛圍之中。
地址：成都市青羊區青華路 37 號
交通：乘坐地鐵 4 號線到草堂北路站下車
開放時間：每日 9:00 至 18:00
成都景點 #3 成都大熊貓繁育研究基地
來到成都自由行，怎能不親眼目睹人見人愛的國寶大熊貓呢？成都大熊貓繁育研究基地是全球聞名的大熊貓遷地保護基地、科研繁育基地、科普教育基地以及文化旅遊基地。這裡悉心飼養著超過 200 隻憨態可掬的大熊貓，您甚至有機會在「熊貓 BB 房」一睹可愛的熊貓寶寶。此外，基地內還設有大熊貓博物館、科學發現中心和主題電影院，為遊客提供全方位深入了解大熊貓的機會，絕對是親子遊和動物愛好者的天堂！
地址：成都市成華區外北熊貓大道 1375 號
交通：您可以搭乘地鐵 3 號線，在「熊貓大道站」下車，出站後再轉乘 D025 路公交車，即可直達基地門口，輕鬆開啟您的熊貓探訪之旅。
開放時間：每年 11 月 1 日至次年 2 月 28 日│ 8 : 00 – 17 : 30；每年 3 月 1 日至 10 月 31 日│ 7 : 30 – 18 : 00
更多成都自由行攻略
【成都自由行】 10 大景點推介／交通酒店優惠／必買手信／必吃美食
