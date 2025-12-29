成都男豐田汽車店引爆易燃物 致5人死傷

【on.cc東網專訊】四川省成都市一名男子疑因糾紛問題，周日（28日）到一間豐田汽車銷售服務店引爆易燃物品，他當場死亡，另造成4人受傷。

網傳畫面顯示，爆炸導致店內玻璃被大面積震碎，多輛車受損，店外散布被炸碎的玻璃碎片。成都高新公安通報，該區南三環路四段一汽車銷售服務店舖外發生燃爆事件，造成人命傷亡。公安機關接報後，迅速聯動應急管理、消防救援、衞健等部門到場處置，全力開展傷者搜救、險情排除、現場勘查及秩序維護等工作。

初步調查發現，54歲市民段某因與該店存在糾紛，於當日下午1時許在店門外引燃易燃物品。所有傷者已及時送醫救治，均無生命危險，相關工作正在進一步開展。但通報未說明雙方存在何種糾紛，也沒提段某引爆的易燃物具體是甚麼。

