成都破特大傳銷犯罪網絡 涉款逾2300萬人民幣

四川省成都市公安局溫江區分局周二（16日）指，成功摧毀一個特大傳銷犯罪網絡，35名主要犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，涉案金額達2,300餘萬元（人民幣，下同，約2,484萬港元）。

溫江區分局7月發現隱藏在轄區內的傳銷團夥，隨即成立工作專班調查。經偵大隊副大隊長曠明指，團夥以找工作、旅遊、交友等理由，通過微信、QQ、電話等誘騙外省在校或者剛畢業大學生來到成都，打著「國家項目」、「國家暗中支持」幌子偷換傳銷概念，以「陽光工程」、「連鎖經營」為名，誘騙參與人員繳納69,800元（約75,400元）獲加入，並虛構發展下線可獲利1,040萬元（約1,123萬港元）的謊言傳銷。

團夥還制定一套嚴密洗腦流程，以熱情接待降低新人防備意識；後續通過封閉培訓，並虛構成功案例逐步瓦解心理防線。受害者參與其中後，不僅投入了全部積蓄，甚至還向親友借款。團夥還會慫恿無法借錢的新人辦理信用卡套取現金，下載網貸軟件湊錢，導致部分人負債累累。

