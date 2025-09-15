成都竹藝村建築「竹里」，融合竹禪與非遺竹編的文化地標

從高空俯瞰，位於四川成都竹藝村的「竹里」，仿佛一個無窮延展的「∞」符號，象徵設計中蘊含的無限可能。



「竹里」這座文化與藝術兼具的當代建築，由上海創盟國際（Archi-Union Architects）設計，以「竹禪」為核心理念，將當地的自然環境與歷史匠藝巧妙交織，既是一座建築作品，更是一場文化對話。流線型的當代建築融入「道明竹編」這項承載千年歷史的非遺工藝，呈現出新與舊、傳統與當代的交織。

設計的初衷是最大限度的保留一草一木，並試圖在自然的空間中建立一個當代建築與自然鄉村的對話，設計師在盡可能保留周圍的林盤竹林，以及參天大樹的前提下，透過兩個圓形體量擴展至方形基地的邊界，在有限空間中追求最大的可能性。

作為竹藝村的鄉村文化中心，「竹里」的建築價值不僅止於美學層面，更體現在融合多樣功能的實用性。它既作為鄉村社區的文化中心，同時亦整合了多重建築功能，包括展示、展覽、會議、民宿以及餐飲娛樂等。屋頂以盤旋姿態覆展，巧妙勾勒出兩個相向的院落，讓內外空間互為對話，亦為室內提供了豐富的景觀層次。

「竹里」既是中國文化精神的傳承，也是對竹編匠人手藝的致敬。「竹里」如同自然生成般融入環境，卻又展現獨特風貌。置身其間，觀者彷彿步入一個現實烏托邦，既感到熟悉親切的鄉土氣息，也感體驗充滿驚喜的當代設計。

Photos: Bian Lin, Li Han, Philip F. Yuan

