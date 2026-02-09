成都舉辦全球最大型無人機足球賽事，參賽隊伍達 1,116 隊

在成都舉行的 Ablefly 全國無人機足球錦標賽決賽於周日圓滿落幕，這標誌著競技體育和低空經濟的里程碑。此次活動吸引了超過 10,000 名參加者，使其成為迄今為止全球最大的無人機足球賽事。來自中國及海外的 1,116 支隊伍在成都機場國際會議中心進行了為期三天的比賽。決賽充分展示了新興航空技術如何超越行業應用，進入有組織的大眾參與體育賽事中。

無人機足球要求飛行員操控球形無人機穿越對方球門。迅速的空中比賽讓人聯想到《哈利·波特》系列中的魁地奇。這種比賽格式結合了工程技能、手眼協調和戰術團隊合作。該活動於 2 月 7 日至 9 日舉行，由成都市人民政府和中國航空學會主辦，並得到了多個市政部門和行業合作夥伴的支持。到決賽日，所有的冠軍排名均已確定。

廣告 廣告

主辦方將決賽定位為首個無人駕駛航空器足球賽，達到了 10,000 人共同參賽的規模。賽事結構強調專業性和可及性，使大量參與者能夠參賽而不影響競賽的公正性。比賽採取了漸進式淘汰制，賽事每天從早上 8:30 進行到晚上 8:00。小組賽和早期淘汰賽將隊伍從 1,116 支減少到 558 支。隨後的交叉淘汰賽將競爭擴大到 279 支隊伍。在最後一天，隊伍經過一系列淘汰賽進入最終的 16 支隊伍。循環賽和排名格式確定了所有名次，包括第一、第二和第三名。密集的賽程考驗了飛行員的耐力和團隊的協調能力。

為確保裁判的一致性，主辦方派出了 242 名認證裁判。裁判負責比賽規則、計分準確性和安全合規性。他們的存在支持了數百場比賽中的公平競技。

無人機足球迅速從小眾活動發展為一項年輕人驅動的競技運動。成都的決賽展示了學生、愛好者和技術專業人士的強烈興趣。許多參賽者將此次錦標賽視為體育競技和技術展示的平臺。這一活動也反映了成都作為一個對新消費技術持開放態度的城市的聲譽。主辦方認為，該市是一個適合技術與體育融合的測試場，並引用了其創新文化和年輕參與度。

這次競賽為參賽者提供了低空航空系統的實際體驗。隊伍在真實比賽條件下完善了控制算法、飛行穩定性和碰撞管理。成都的小綠椒青年計劃的 200 多名志願者支持了決賽的進行。大學生協助運動員登記、計時、計分、技術操作和場地指導。他們的工作使得多個場地和比賽周期的流暢進行得以實現。

除了比賽結果，決賽也展示了如何將低空技術融入城市公共生活。此次活動在前所未有的規模上連接了體育消費、航空創新和年輕參與。隨著無人機足球完成其最大規模的錦標賽，主辦方將這一事件視為新興航空體育如何與不斷擴大的低空經濟共同發展的一個預覽。

推薦閱讀