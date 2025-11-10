Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

成都平機票優惠｜成都機票連稅$399，平過搭高鐵！銀白色絕美九寨溝+國寶大熊貓｜雙11優惠2025

Trip.com「雙11狂賞」Mega Sale優惠活動即將於11月11日開鑼，一連四日9pm發售一口價機票，11月14日輪到成都，香港航空來回機票連稅只需$399，比高鐵更平，航程約3個半小時便到達中國十大古都之一，探望國寶熊貓，以及到睹世界自然遺產「九寨溝」的壯麗景色，即睇優惠詳情！

Trip.com成都一口價機票 連稅$399

Trip.com於11月14日晚上9點開賣成都一口價機票優惠，香港航空經濟艙來回機票連稅只需$399，機票有效期為2-7日，出發日期為11月14日至下年2月28日，參加者通過APP頁面點選附有「一口價」優惠標籤之價格方能享用，可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準，建議揀選淡季出發，成功機率會較大。睇返高鐵價錢，一張由九龍站至成都東站的二等座車票約為$958，車程約8個多小時，來回已接近2千元，如今一口機機票只需$399，優惠低至2折，機程也不過3個多小時，搶到的話絕對省時又省錢！

成都一口價機票$399

推出日期及時間：2025年11月14日9pm

旅遊日期：2025年11月14日至2026年2月28日

推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）399HKD 預訂香港前往成都、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）

可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準

Trip.com於11月14日晚上9點開賣限量20張成都一口價機票優惠，香港航空經濟艙來回機票連稅只需$399。（相片來源：香港航空Facebook）

一睹銀白色絕美九寨溝+國寶大熊貓

至於秋冬季節，成都有甚麼好做？四川成都是中國十大古都之一，擁有豐富的歷史和文化遺產，也是國寶熊貓的發源地，大家可以到成都大熊貓繁育研究基地探訪大熊貓，亦可乘坐川青鐵路約2小時車程前往近郊的「九寨溝」，這裡擁有五大絕美景觀，包括高峰、彩林、翠海、疊瀑和藏族風情，冬日時份樹林和山巒更換上銀裝，尤如置身童話世界之中。

「九寨溝」擁有五大絕美景觀，包括高峰、彩林、翠海、疊瀑和藏族風情。（相片來源：Getty Images）

冬日時份樹林和山巒更換上銀裝，尤如置身童話世界之中。（相片來源：Getty Images）

成都是國寶熊貓的發源地，大家可以到成都大熊貓繁育研究基地探訪大熊貓。（相片來源：Getty Images）

