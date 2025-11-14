成都F3十字路口排開炸街！ 澀谷10萬人潮中花式轉球！

澀谷十字路口的意外花式秀

哎喲，澀谷十字路口的紅綠燈本該是東京人潮的日常混戰，誰知近日一隊來自成都的F3籃團闖進來，7人一字排開大跳「蜀都籃球舞」，籃球飛轉街舞扭腰，路人駐足拍手，

瞬間變成街頭派對！小編刷到抖音上的影片時心想，這不就是「中日街頭版的籃球日記」嗎？來，咱們邊看重播邊聊聊這波跨國炸街，保證不擁擠，只添點路人小驚喜～🏀

F3的成都冠軍血統

F3籃團來自四川成都，名字源自「Freestyle Basketball」的F和「三人行必有我師焉」的3，主力成員有王騰飛（蒜頭）、江帥（豇豆）、徐梁（梁少）、曾玨鑫（阿拽）、曾正鑫（星星）、朱張順（阿巴），

廣告 廣告

他們連奪兩屆花式籃球世界冠軍，2023年還上成都大運閉幕禮表演，抖音粉絲388萬，內地網紅級存在。據成都商報報導，他們自創「蜀都籃球舞」，融合街舞和籃球花式，表演時籃球如手臂延伸，扭腰轉身超魔性。

澀谷十字路口這場，7人排開跳了5分鐘，籃球飛轉路人尖叫，網友在X po：「成都能量炸澀谷！」這種血統，這花式總讓人看得熱血沸騰。😎

路人駐足的魔性vs阻街爭議

影片一傳開，路人反應兩極！有人讚魔性：「籃球舞扭得我跟著搖，成都男孩太會玩！」有人拍手：「澀谷十字路口變成都街頭，跨國派對萌！」

但日本網友酸爆：「7人擋路中間，車輛行人怎麼過？自私！」5ch論壇熱議：「花式再酷，也別當馬路是舞池，危險。」

據東京新聞報導，澀谷十字路口日均10萬人潮，表演擋路引交通小亂，警方沒介入但網友呼籲「注意安全」。

香港LIHKG笑說：「成都F3炸街，日本網紅怕怕。」台灣PTT旅遊板po：「魔性籃舞vs阻街，澀谷新玩法？」這種爭議，這兩極總讓人覺得街頭永遠是焦點。🚦

網友的跨國瓜吃不停

事件發酵，抖音和X如火山！成都粉絲po：「F3出征澀谷，世界冠軍能量無敵！」日本網友吐槽：「可愛但自私，馬路不是舞台。」有人怒：「阻街危險，罰款吧！」；

有人萌：「籃球飛轉好看，拍個TikTok！」文春預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「F3會不會來台灣炸街」。這種瓜，這跨國總讓人邊吃邊嘆：街舞美，秩序更貴。🍉

Japhub小編有話說

哇，這F3澀谷炸街瓜寫完，小編的籃球魂都飛了！從魔性花式到阻街爭議，這街頭太戲劇。

如果你有成都F3最愛表演，或澀谷街舞心得，留言區分享～下次聊個不擋的日本街頭趣事，暢通點哦！